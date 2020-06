Non mi basta più, Baby K e Chiara Ferragni special Guest: il singolo esce il 25 giugno 2020 (video)

Di Alberto Graziola lunedì 22 giugno 2020

Non mi basta più, Baby K: Chiara Ferragni special guest, la canzone dello spot tv per Pantene (video)

Update: Non mi basta più, il nuovo singolo di Baby K (special guest Chiara Ferragni) uscirà giovedì 25 giugno 2020. E' disponibile in presave su Spotify da oggi, lunedì 22 giugno.

Non mi basta più è il titolo del nuovo singolo di Baby K annunciato in un frame del nuovo spot tv "Pantene". Insieme a lei ci sarà anche Chiara Ferragni, segnata come special guest della pubblicità che potete recuperare qui sotto.

Ancora non è stata resa nota la data di rilascio della canzone.

Guardando lo spot, ecco il momento con lo svelamento del titolo del prossimo tormentone di Baby K. Immancabile anche nell'estate 2020.