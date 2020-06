Sonique, che fine ha fatto la cantante delle hit "Sky" e "It feels so good"?

Di Alberto Graziola domenica 21 giugno 2020

Sonique, It feels so good e Sky furono due grandi successi della sua carriera. Ma che fine ha fatto la cantante e dj?

Oggi Sonique compie 55 anni. Per chi ha ricordi della musica della fine anni Novanta-inizio Duemila, probabilmente è un nome che porta alle mentre due hit ben note di quel periodo, di genere dance. Se vi dico "Sky" e "It feels so good", vi riporta alla mente qualcosa? Serate in discoteca, tormentoni da ballare e trasmessi frequentemente dalle radio. Ma di Sonique oggi sembrano perse le tracce. Che fine ha fatto la cantante?

Inglese, nata a Crouch End il 21 giugno 1965, è una cantante e dj. Ha scoperto la passione per la musica ascoltando i dischi della madre e il primo album comprato fu quello di Donna Summer con "I Feel Love". Dopo aver formato un gruppo di breve vita (dal nome Fari), nel 1985 ha pubblicato il suo primo singolo, Let Me Hold You, che ottenne un discreto successo.

Anni dopo ha firmato un contratto con la Serious Records rilasciando il singolo I Put A Spell On You. Nel 1998 rilasciato l'album Hear My Cry. Viene ripubblicato nel 2000, It Feels So Good entra a maggio nelle classifiche inglesi al 1º posto per 3 settimane. Dopo 14 settimane nella Top 40 è diventato il terzo singolo più venduto in Uk nel 2000. L'anno successivo, dopo il successo di It feels so good (qui il video), il boom viene bissato grazie a Sky (qui il video). Decide di abbandonare la professione di Dj per concentrarsi su quella di cantante ma il successo cala e torna alla precedente carriera.

Nel 2004 annuncia il disco " On Kosmo". Il primo singolo, Another World, in Germania non va oltre la 57esima posizione. Why, altro pezzo, va ancora peggio: 90esimo gradino. Passano due anni, è il 2006 quando finalmente l'annunciato "On Kosmo" viene pubblicato ma non ottiene riscontro di vendite.

Anni dopo, nel 2009 le viene diagnosticato un cancro al seno: viene operata e dopo la chemioterapia decide di pubblicare la cover di "Just Want to Have Fun" per ottenere fondi per la ricerca.

Sweet Vibrations è il quarto album di Sonique pubblicato nel 2011. Dal disco vengono estratti i singoli "Better Than That" e "World of Change".

Ecco il suo profilo Instagram E cliccando sul sito ufficiale legato all'account, leggiamo:

Non è passato molto tempo prima che SONIQUE realizzasse che una carriera nella musica era esattamente ciò che voleva nella sua vita. Circondata da una comunità di talenti musicali nella vibrante scena culturale del nord di Londra, porta un approccio originale e innovativo al suo lavoro.

Una vera professionista, con oltre 20 anni di esperienza - puoi sempre fidarti di SONIQUE per offrire una performance memorabile - ogni volta!

Sotto, un form dove inserire i propri dati da compilare (Qui se siete interessati)