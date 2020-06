36 anni fa, Madonna conquistava la sua prima top ten nella Billboard Hot 100: ecco con quale canzone

Di Alberto Graziola sabato 20 giugno 2020

Madonna conquistava la sua prima top ten in America grazie al quinto singolo estratto dal suo album di debutto

Sono passati 36 anni da quando Madonna conquistava la sua prima top ten nella Billboard Hot 100. Il brano che le permise di raggiungere questo iniziale successo fu "Borderline".

Fa parte del suo omonimo album di debutto, Madonna (1983). È stato rilasciato il 15 febbraio 1984 dalla Sire Records come quinto singolo dell'album. Scritta e composta dal suo produttore Reggie Lucas, la canzone è stata remixata dall'allora fidanzato di Madonna John "Jellybean" Benitez.

Critici e autori contemporanei hanno apprezzato la canzone, definendola armonicamente la traccia più complessa dell'artista e lodando la sua natura dance-pop. Negli Stati Uniti, "Borderline" è diventato il primo grande successo di Madonna nella classifica Billboard Hot 100, raggiungendo il picco al numero dieci nel giugno 1984.

Il pezzo è stato anche inserito al numero 84 nella lista della rivista Blender, "The 500 Greatest Songs Since You Were Born", mentre Time lo ha inserito nell'elenco "All-Time 100 Songs".

Nel video musicale Madonna è fidanzata con un latinoamericano dal quale ritorna dopo essere stata attratta da un fotografo britannico.

Prima di Borderline vennero rilasciati altri quattro singolo che però non entrarono nella top ten della Billboard Hot 100: "Everybody", "Burning Up", "Holiday" e "Lucky Star".