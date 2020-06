Soul Mama: il nuovo singolo di Zucchero (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca domenica 21 giugno 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Zucchero.

A partire da venerdì 19 giugno 2020, è entrato in rotazione radiofonica, il singolo estivo di Zucchero, intitolato Soul Mama, quarto singolo estratto da D.O.C., il quattordicesimo album di inediti del bluesman emiliano, uscito lo scorso novembre, dopo Freedom, Spirito nel buio e La canzone che se ne va.

Soul Mama è una canzone up-tempo, in pieno stile Zucchero, che mescola soul, blues ed elettronica.

A causa dell'emergenza sanitaria, i 14 concerti con i quali Zucchero avrebbe dovuto presentare al pubblico italiano i brani dell'album D.O.C., all'Arena di Verona, sono stati rimandati al 2021. Di seguito, trovate le nuove date: 23 aprile 2021 (recupero data del 22 settembre 2020), 24 aprile 2021 (recupero data del 23 settembre 2020), 25 aprile 2021 (recupero data del 24 settembre 2020), 27 aprile 2021 (recupero data del 25 settembre 2020), 28 aprile 2021 (recupero data del 26 settembre 2020), 29 aprile 2021 (recupero data del 27 settembre 2020), 30 aprile 2021 (recupero data del 29 settembre 2020), 1° maggio 2021 (recupero data del 30 settembre 2020), 2 maggio 2021 (recupero data dell’1 ottobre 2020), 4 maggio 2021 (recupero data del 2 ottobre 2020), 5 maggio 2021 (recupero data del 3 ottobre 2020), 6 maggio 2021 (recupero data del 4 ottobre 2020), 7 maggio 2021 (recupero data del 6 ottobre 2020) e 8 maggio 2021 (recupero data del 7 ottobre 2020).

Di seguito, trovate il testo di Soul Mama; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Zucchero - Soul Mama: il testo

Davanti al cielo

Sarebbe facile

Lisciarti il pelo

Ma non si fa

Che abbiamo un muro

In fondo all'anima

Un perbenismo

Da carità.

Lei m'ama

Anche se il mondo non m'ama

Bella d'estate, lei m'ama

Anche se qui tutto frana

Lei mi consola, Soul Mama.

Che bella cera

Tirata a pavimento

Vi vedo in gamba

Ma dal ginocchio in giù

Che avete un buco

In fondo all'anima

Un sole cupo

Che notte fa.

Lei m'ama

Anche se il mondo non m'ama

Bella d'estate, lei m'ama

Anche se qui tutto frana

Lei mi consola, Soul Mama.

Le mani

Le mani, in aria le mani

Le mani, vicini e lontani

Le mani, giganti e nani.

Davanti al cielo

Non è possibile

Ti ho chiesto acqua

Mi hai dato gasoline

Ma sono vivo

In mezzo a questo fango

E piango e rido

La vita va.

Quanto amore sprecato

Buttato nel mare.

Lei m'ama

Anche se il mondo non m'ama

Bella d'estate, lei m'ama

Anche se qui tutto frana

Lei mi consola, Soul Mama.

Lei m'ama

Anche se il mondo non m'ama

Bella d'estate, lei m'ama

Anche se qui tutto frana

Casta e sciamana, Soul Mama.

Le mani

Le mani, in aria le mani

Le mani, vicini e lontani

Le mani, regine e villani.

Sì.