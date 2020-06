Nicole Kidman compie 53 anni: l'indimenticabile Satine in Moulin Rouge (video)

Di Alberto Graziola sabato 20 giugno 2020

Nicole Kidman è nata a Honolulu il 20 giugno 1967: è stata attrice e "cantante" nel musical Moulin Rouge

Nicole Kidman è nata il 20 giugno 1967 a Honolulu e oggi compie 53 anni. Attrice di cinema e di serie tv apprezzate dalla critica e dal pubblico, è stata anche l'indimenticabile protagonista di una pellicola diventata cult, Moulin Rouge. Il film fu un grande successo al box office e ottenne il plauso delle recensioni cinematografiche. A stupire, in positivo, furono anche le rivisitazioni di alcuni dei brani storici della musica pop interpretati dal cast stesso. E anche Nicole si mise alla prova, tra emozionanti duetti (Your Song e Come What May) e un brano solista intenso (One day i'll fly away).

Oggi, su Soundsblog, vogliamo omaggiare l'attrice ricordandola proprio alle prese con alcuni momenti chiavi della pellicola. Duettò con Ewan McGregor nella cover di Your Song di Elton John. Recuperatela qui sotto:

Qui sotto potete riascoltare "Come what May" in duetto sempre con il co-protagonista:

Infine, eccola nell'emozionante interpretazione di "One day i'll fly away"