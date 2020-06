Quali sono i concerti che si terranno nell'estate 2020? Ecco il calendario aggiornato

Di Alberto Graziola sabato 20 giugno 2020

Concerti estate 2020, cantanti, date e città: gli eventi confermati e i live in calendario

Sarà sicuramente un'estate diversa quella alle porte e che vedrà quella tanto citata "nuova normalità" accompagnare le nostre giornate. Mentre le varie e diverse attività riaprono, adattandosi a nuove regole e limitazioni, un settore che sta soffrendo è sicuramente quello dell'intrattenimento, dai live agli eventi musicali.

Tantissimi concerti sono stati annullati o rimandati direttamente al 2021 ma alcuni artisti hanno deciso comunque di non rinunciare alla musica dal vivo e hanno promesso concerti con tutte le dovute accortezze.

Tra questi ricordiamo Diodato.

Queste le date dei “CONCERTI DI UN'ALTRA ESTATE”: il 4 luglio un concerto pomeridiano in Valle d'Aosta a oltre 2mila metri di altitudine al Musicastelle Outdoor, il 25/26/27 luglio alla Cavea - Auditorium Parco della Musica, Roma e il 4 agosto un concerto all’alba all’Indiegeno Fest – Teatro di Tindari.

Anche Max Gazzè ha deciso di non rinunciare all'estate in musica

Il 5 settembre appuntamento anche con lo show di Massimo Ranieri. Torna con “Oggi è un altro giorno – Sogno e son desto” versione rinnovata del suo ormai leggendario show. Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno spettacolo unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente, costruito secondo la formula vincente di “Sogno e son desto” rivisitato e riproposto in chiave rinnovata, per catturare e stupire ancora il pubblico. Nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese. Lo spettacolo sarà impreziosito da “Mia ragione”, l’ultimo emozionante singolo dell’artista, presentato a Sanremo, che anticipa il nuovo album in uscita in autunno e arrangiato da Gino Vannelli. Ad accompagnarlo l’Orchestra formata da Flavio Mazzocchi (pianoforte), Andrea Pistilli (chitarra), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Donato Sensini (fiati). L’Organizzazione del tour è a cura di Marco De Antoniis.

Ecco, a seguire, i prossimi concerti in calendario.

20 giugno 2020: Margherita Vicario a Bologna al Mercato Sonato

21 giugno 2020: Max De Bernardi, Milano, Spirit de Milan

28 giugno: Gio Evan, Bologna, Arena Puccini