Luca Vismara: Congiunto Tropicale è il nuovo singolo

Di Giulio Pasqui venerdì 19 giugno 2020

"Ti porterei a ballare, ma Conte ha detto no" è un verso della canzone.

Si intitola Congiunto Tropicale ed è il nuovo singolo di Luca Vismara, disponibile dal 18 giugno su tutte le piattaforme digitali. Un brano, questo, che è frutto del periodo di quarantena. "Avevo bisogno di leggerezza dopo un momento storico così triste e complicato. Congiunto Tropicale è un inno alla vita, all’amore e al divertimento seppur responsabile perché ‘...ti porterei a ballare, ma Conte ha detto no!”. Ci tenevo a raccontare quelli che erano i miei pensieri e le mie speranze nel ricordo di alcuni momenti delle nostre estati che probabilmente quest’anno difficilmente rivivremo", sono le parole di Vismara. Il singolo vuole raccontare la voglia di evasione con il sogno di un'estate di rinascita.

Congiunto Tropicale segna anche il ritorno del cantante sulle scene musicali dopo l'esperienza ad Amici di Maria de Filippi e all'Isola dei Famosi. Vismara è anche al lavoro sul suo primo album di inediti.

Luca Vismara, Congiunto Tropicale, testo

Da una terrazza nel cuor di milano

sentivo una musica che da lontano

faceva ballare la gente

tremava anche l’aria gin tonic presente

Sogno ombrelloni

granite e limoni

poi farci la guerra con i gavettoni

mi giro per caso ti vedo congiunto

tu aspettami a giugno che poi ti raggiungo

io non ci sto

ti aspetterò

Per dirti quello che non ti ho detto mai

Ci proverò

Dirà di no

Il mai una gioia

Mood della vita

Resta! La voglia di far festa aumenta nella testa

Delirio universale

Che un po’ ciò fa sognare

Due shot in riva al mare

Congiunto tropicale

ti porterei a ballare

Ma Conte ha detto no

Il panino alle 6 del mattino

Non urlare che svegli il vicino

La mia musica che suona a palla l’amico ubriaco si regge alla spalla

Navighiamo tra mari in tempesta

Con la voglia di farci una siesta

Ricordando i momenti migliori

Che noi quelle estati le abbiamo nei cuori

Io non ci sto

Ma aspetterò

Per dirti quello che non ti ho detto mai

Ci proverò

Dirà di no

Il mai una gioia

Mood della vita

Resta! La voglia di far festa aumenta nella testa

Delirio universale

Che un po’ ciò fa sognare

Due shot in riva al mare

Congiunto tropicale

ti porterei a ballare

Ma Conte ha detto no

Anche se Conte ha detto no

Anche se Conte ha detto no

Anche se Conte ha detto no

Resta la voglia di far festa!

Congiunto tropicale

Ti porterei a ballare

Ma Conte ha detto no!