Back2Back Speciale Let's Play!, da venerdì 19 giugno su Rai Radio2: tutti gli ospiti e i concerti live

Di Alberto Graziola giovedì 18 giugno 2020

Back2Back Speciale Let's Play! si parte da venerdì 19 giugno 2020

Rai Radio2 torna a riaccendere il palco della sala B di via Asiago, da venerdì 19 giugno, con Back2Back Speciale Let’s Play!

Si tratta di sei imperdibili appuntamenti con le esibizioni di sette artisti di punta della musica italiana.

Padroni di casa Ema Stokholma e Gino Castaldo che ripercorreranno la carriera e la vita privata di autori e performer con una doppia prospettiva: ogni artista parlerà di sé, ma avrà anche l’occasione di sentirsi raccontare con le parole e le emozioni di amici celebri, presenti in studio o in collegamento. Gli artisti, come raccontato questa mattina in conferenza stampa, potranno portare il loro repertorio, cover o anche brani inediti composti e nati duranti i mesi scorsi, durante il lockdown.

Per l’esordio di Back2Back Speciale Let’s Play!, realizzato in collaborazione con SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, venerdì 19 giugno, doppio appuntamento: alle 21 il mitico Piero Pelù, rocker eclettico e originale, sempre alla ricerca di nuovi linguaggi musicali, ma dotato di uno stile inconfondibile e a seguire, sarà Bugo protagonista del palco di Radio2, cantautore e musicista che il giornale britannico The Guardian ha inserito tra i “grandi” della musica italiana.

Paola Marchesini, Direttore di Radio2 ha dichiarato:

«Con SIAE abbiamo lavorato al cartellone musicale per riaccendere la Sala B, restituire i microfoni ai cantanti e far ripartire la musica live su un palco reale, che rappresenta una piazza virtuale per raggiungere tutti gli ascoltatori, attraverso Radio2, Rai Play e i nostri social».

Roberto Sergio, Direttore Rai Radio, ha sottolineato invece, l’importanza di dare un segnale forte al settore della musica dal vivo e degli spettacoli:

«Credo che un’operazione come Back2Back Speciale Let’s Play! sia per Rai una sorta di dovere morale, per il ruolo di Servizio Pubblico e per l’impegno che ha sempre avuto nel valorizzare il mondo delle attività dal vivo. Con il Direttore generale di SIAE, Gaetano Blandini, abbiamo immaginato un percorso che sia al tempo stesso, un segnale forte per questo settore e un contenuto importante per le nostre radio e le nostre piattaforme digitali. Abbiamo firmato nel corso degli anni, innumerevoli iniziative ed eventi – conclude Sergio – ma mai come questa volta mi sento così orgoglioso di essere fra i promotori di Let’s Play».

Per Molo, Giulio Rapetti, Presidente SIAE:

Ogni occasione per parlare di musica e di cantautorato è un’opportunità per tornare a vivere a 360 gradi tutto il bello e il vero che l’arte può regalarci, anche e soprattutto, in un momento come questo, che ci costringe a inventare sempre nuovi modi di essere vicini e di confrontarci sulle nostre passioni, e la radio – per Mogol – è uno degli strumenti che per sua vocazione, è in grado di veicolare emozioni senza confini, raggiungendo ovunque chi è in ascolto

Ecco gli artisti annunciati e in calendario.

Back2Back Speciale Let’s Play! ospiterà, dopo la puntata di domani, 19, giugno 2020, Francesco Gabbani il 26 giugno, Morgan il 3 luglio, Ermal Meta il 10 luglio, Le Vibrazioni il 17 luglio ed infine, Irene Grandi il 24 luglio.

Back2Back Speciale Let’s Play!, un progetto artistico di Massimo Bonelli, sarà trasmesso su Rai Radio2, su Rai Play e su Rai Play Radio.