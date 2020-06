Benji e Fede, concerto all'Arena di Verona il 3 maggio 2021 (info biglietti)

Grande notizia per tutti i fan di Benji & Fede.

Vivo Concerti annuncia che la data evento dei due artisti, originariamente prevista per il 3 maggio 2020 e annullata in seguito alle disposizioni governative, è riprogrammata a lunedì 3 maggio 2021 sempre nello straordinario scenario dell’Arena di Verona.

I biglietti e i VIP pack già acquistati rimarranno validi per la nuova data, maggiori informazioni al sito www.vivoconcerti.com.

I biglietti sono disponibili su ticketone.it da mercoledì 17 giugno 2020 ore 15.00 e in tutti i punti vendita Ticketone da lunedì 22 giugno 2020 alle ore 11.00.

Come ben noto, l'evento era previsto il 3 maggio scorso ma a causa della pandemia legata al Coronavirus, era stato annullato e rimandato insieme a tutti gli altri concerti previsti in calendario all'Arena di Verona.

Ai tempi, queste furono le parole del duo:

Benji e Fede, concerto Arena di Verona rimandato a data da destinarsi: ecco il commento dei due cantanti Rimandato a data da destinarsi il concerto all'Arena di Verona di Benji e Fede

così oggi abbiamo avuto la conferma ufficiale che aspettavamo: purtroppo il nostro concerto all’Arena di Verona previsto per il 3 Maggio è stato rimandato a data da destinarsi. È con il cuore in pezzi che vi comunichiamo questa notizia, aspettavamo tutti quel giorno e avevamo già iniziato a preparare uno spettacolo unico, il più grande e speciale della nostra carriera.

Tutti i biglietti venduti sono e saranno sempre validi per la nuova data, per la quale vi comunicheremo il giorno esatto appena sarà deciso dagli enti organizzativi.

Rimane nostra priorità tutelare la salute di tutti e far si che questa grande festa si svolga nella più totale sicurezza possibile, i nostri pensieri oggi vanno in primis a voi che da sempre ci sostenete, ma anche a tutte quelle persone che lavorano insieme ai sottoscritti ed altri artisti in occasione di tour ed eventi: i tecnici, i costruttori, i musicisti, la sicurezza, i promoter e tutto lo staff che rende possibile realizzare lo spettacolo di un grande concerto.

Vi vogliamo bene.

B&F