Post Malone e il concerto annullato del 17 giugno a Milano: curiosità e notizie sul cantautore

Di Alberto Graziola mercoledì 17 giugno 2020

Post Malone, Milano, il concerto annullato: canzoni, album, notizie e curiosità sul cantautore

Questa sera era previsto il concerto a Milano di Post Malone. Inutile, ahimè, sottolineare come chiaramente anche questo evento sia stato annullato a causa del Covid-19 che ha rinviato al 2021 i live previsti in tutto il mondo (e, in alcuni casi, annullati). Noi di Soundsblog, abbiamo pensato di omaggiare e ricordare questo evento previsto per oggi, con una serie di curiosità e notizie che forse non sapevate sul rapper dei record. Le trovate a seguire, qui sotto.

- Il vero nome di Post Malone è Austin Richard Post. Ha 24 anni ed è nato il 4 luglio 1995.

- È nato a Syracuse, New York, ed è stato cresciuto da suo padre e dalla matrigna fino all'età di nove anni. Poi si sono tutti trasferiti in Texas per il lavoro di suo padre. Il cantante ringrazia da sempre l'uomo per averlo introdotto a diversi generi musicali come hip-hop, country e rock.

- L'interesse per la chitarra derivava dal videogioco "Guitar Hero". Ha continuato a impararla a suonare con i video tutorial su YouTube.

- Nel 2010, Austin ha fatto il provino per essere il chitarrista di una band chiamata "Crown the Empire", ma le sue corde di chitarra si sono spezzate durante il provino.

- Quando Post aveva circa 15 anni, decise che voleva un nome d'arte quindi usò un generatore di nomi rap ed ecco arrivare "Malone".

- Post Malone ha una collezione di mocassini. Quando era un adolescente e lavorava in un ristorante chiamato "Chicken Express", risparmiò e comprò un paio di mocassini Versace per $ 800.

- A soli 16 anni, Post ha usato Audacity, un editor audio gratuito, per realizzare il suo primo mixtape chiamato "Young and After Them Riches". Ha sempre scritto i suoi testi, ma giudica terribile il suo primo mixtape.

- Si iscrisse al Tarrant County College ma abbandonò dopo 3 mesi per dedicarsi alla musica. Dopo aver lasciato il college, ha fatto il grande salto e si è trasferito a Los Angeles, in California, con il suo amico Jason Probst.

- Il primo singolo di Post Malone fu "White Iverson". Ha registrato il brano due giorni dopo averlo scritto nel 2015 e caricato su SoundCloud. In un mese ha ottenuto un milione di streming.

- Questo primo pezzo ha attirato l'attenzione delle case discografiche e ha firmato un contratto discografico nell'agosto 2015 con la Republic Records.

- In quello stesso mese, Post Malone si è esibito alla festa per il 18esimo compleanno di Kylie Jenner. Fu lì che conobbe Kanye West a cui piaceva la sua musica. Da lì nacque poi la collaborazione nel singolo "Fade".

- Lui definisce la sua musica "senza genere".

- E' noto per la sua passione verso i tatuaggi. Il suo primo tattoo è stato il coniglietto di Playboy.

- Nel giugno 2016, Post Malone ha fatto la sua prima apparizione televisiva nazionale su "Jimmy Kimmel Live!" dove ha eseguito “Go Flex”.

- Ha dichiarato che Bob Dylan ha una grande influenza musicale per lui e lo considera un genio. Ha anche tatuaggi di Elvis, Kurt Cobain, John Lennon, Dimebag Darrel, Stevie Ray Vaughan, George Harrison e Bankroll Fresh. Li ha fatti perché sono le persone che lo ispirano di più a fare musica.

- E' un sostenitore del secondo emendamento e possiede molte armi. Ha detto che gli piace sparare per alleviare lo stress.

- Post è un grande fan di John F. Kennedy perché sente di essere l'unico presidente a dichiararsi contrario alla corruzione nel governo. Ha anche un suo tatuaggio sul braccio.

- Nel settembre 2018, ha avuto un incidente d'auto: la sua Rolls-Royce ha avuto una collisione con un'altra macchina a Santa Monica intorno alle 4 del mattino. Fortunatamente, nessuno è rimasto gravemente ferito.

- Nel 2017, Post Malone ha speso oltre $ 40.000 utilizzando PostMates, un'app per la consegna di alimenti. PostMates afferma di aver ordinato oltre 660 volte in 52 città diverse in tutta la nazione.