How you like that, Blackpink: il nuovo singolo esce il 26 giugno 2020

Di Alberto Graziola martedì 16 giugno 2020

Blackpink, How you like that: nuovo singolo dal 26 giugno 2020

E' ufficialmente cominciato il conto alla rovescia per i fan delle Blackpink. La girlband pubblicherà, infatti, il loro nuovo singolo How you like that il 26 giugno 2020.

Per il gruppo è un momento d'oro, mediaticamente parlando, visto il grande successo ottenuto dal brano "Sour Candy", presente in "Chromatica", ultimo disco in studio di Lady Gaga. Il brano è stato rilasciato poche ore prima della pubblicazione dell'album, solamente come singolo promozionale, e ha ottenuto record di visualizzazioni e consensi, aumentando ancora di più il bacino del pubblico per la girlband.

In attesa del loro prossimo lavoro in studio, dal 26 giugno prossimo i fan delle BlackPink potranno finalmente ascoltare "How you like that".