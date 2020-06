Autostop, Shade: il nuovo singolo esce il 16 giugno 2020

Di Alberto Graziola martedì 16 giugno 2020

Shade, Autostop: testo, significato canzone e video del nuovo singolo

Shade ha annunciato con un freestyle il suo nuovo singolo in uscita il 16 Giugno 2020 e intitolato "Autostop".

Nel video Shade mostra ancora una volta le sue capacità di cimentarsi in più generi musicali, dal rap al pop, e di usare benissimo le parole.

Rappando in 10 stili diversi in un solo minuto e usando le basi delle hit internazionali e italiani del momento, Shade riesce a cambiare modo di cantare tra una canzone e l’altra nascondendo tra le parole indizi sul titolo del singolo.