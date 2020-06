FaceApp, l'applicazione che trasforma uomini in donne (e viceversa): ecco come sarebbero i cantanti famosi

Di Alberto Graziola martedì 16 giugno 2020

FaceApp., l'applicazione che permette di trasformarsi in uomini o donne (e viceversa)

Dopo l'applicazione che permetteva di invecchiarti in un solo clic, ora è arrivata Faceapp che ti permette di cambiare aspetto e scoprire come saresti con il sesso opposto al tuo. Sei un uomo atletico oppure robusto? Ecco, in pochi secondi, la possibilità di giocare e svelare (a te stesso o pubblicamente) il tuo alter ego del sesso opposto. Inutile dire e sottolineare come la app sia diventata virale in pochissime ore, intasando la bacheca social di chiunque. E a divertirsi con questo gioco, sono anche artisti e cantanti ben noti. Curiosi di scoprire i risultati? Eccone alcuni:

Fedez

Jovanotti

Marco Carta

Laura Pausini

Federico Rossi