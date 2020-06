Andale, Emis Killa e Westside Gunn: nuovo singolo dal 17 giugno 2020

Di Alberto Graziola martedì 16 giugno 2020

Emis Killa e Westside Gunn, Andale: esce il 17 giugno 2020 il nuovo singolo

A grande sorpresa, da oggi è disponibile il presave del nuovo singolo di Emis Killa e Westside Gunn, in uscita domani, mercoledì 17 giugno.

In “Ándale”, brano puramente rap prodotto da 2nd Roof, Emis Killa torna idealmente alla musica degli esordi ripercorrendone i suoni e lo stile, sviluppati in questo brano in un flow decisamente più maturo e moderno. Il featuring con la leggenda dello street rap americano WestSide Gunn dona alla canzone un respiro internazionale che la candida a hit dei quartieri della periferia di tutto il mondo.

Inoltre, a partire da mercoledì 17 giugno alle 22.00 in prima tv su MTV (Sky can 130), Emis Killa, insieme a Valentina Pegorer, condurrà YO! MTV Raps la versione italiana del leggendario programma di MTV USA interamente dedicato alla musica rap e alla cultura hip hop.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.