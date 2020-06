Bam Bam Twist di Achille Lauro: inizia un’estate anni ‘60 “Dal tramonto all’alba”

Bam Bam Twist è il nuovo singolo di Achille Lauro, in uscita venerdì 19 giugno 2020:

Achille Lauro introduce il gettone nel suo pazzo jukebox e seleziona il tasto A1: con Bam Bam Twist inizia un’estate anni ‘60 “Dal tramonto all’alba”.

Come sarà il nuovo singolo? Ecco come viene descritto:

Un ritmo di chitarre e rullante semplice ed intrigante, nel quale è facile immaginare sparatorie e fughe rocambolesche, come nella migliore tradizione cinematografica, per colpa della “Donna del Boss”. Il “Malandrino della musica italiana, sua Eccellenza Achille Lauro”, sbanda tra richiami di atmosfere cinematografiche, in una gimcana tra Tarantino e Scorsese, tra Vincent Vega e Henry Hill, con un twist per “Bravi ragazzi”, dai tratti Pulp.