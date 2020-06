Non avevano ragione i Maya, Chiara Galiazzo: nuovo singolo dal 19 giugno 2020 (tratto da "Bonsai")

Il 3 luglio 2020 uscirà il nuovo disco, di Chiara Galiazzo, intitolato "Bonsai".

Nell'attesa, la cantante vincitrice di X Factor, rilascia un pezzo inedito in download digitale e in radio dal venerdì 19 giugno, Non avevano ragione i Maya.

Ecco le parole di Chiara nell'annunciare la pubblicazione del pezzo:

Secondo un profezia attribuita ai Maya, il 21 Dicembre del 2012 al mondo sarebbe successo qualcosa di epocale: per gli ottimisti, saremmo entrati in una nuova era di trasformazione spirituale, per i pessimisti era la data della fine del mondo.

Mi è capitato spesso di dar retta a pessimisti o ottimisti in questi anni, e mi rendo conto che spesso consideriamo quel disattendere ciò che gli altri avevano ipotizzato per noi un po' come una piccola soddisfazione personale.

Questo per me rappresenta questa canzone, è un po' quel sospiro di sollievo che si fa quando il peggio è passato e si è sopravvissuti alla tempesta, è il momento in cui si torna a casa, stanchi ma felici, dopo un lungo viaggio.

E’ il momento in cui ci si accorge che solo noi stessi possiamo decidere se e quando la nostra storia finirà.

Questa è una tappa importante del mio viaggio, l’ isola del ‘’Non avevano ragione i Maya’’ è un altro luogo che compone la mappa di questo album che presto scoprirete interamente 🥰

Dedicato a chi è sempre pronto a partire e non si arrende mai, e a chi ama gli Alpaca.

Nel frattempo, noi siamo ancora qui. Non avevano ragione i Maya Fuori il 19 Giugno