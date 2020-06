Gianni Morandi, concerto al Teatro Duse di Bologna il 15 giugno 2020 per la ripresa degli spettacoli dal vivo

Di Alberto Graziola lunedì 15 giugno 2020

Gianni Morandi, Teatro Duse di Bologna: concerto 15 giugno 2020

Questa sera, 15 giugno 2020, Gianni Morandi torna sul palco del Teatro Duse di Bologna con una serata speciale, fortemente voluta dall’artista, per riabbracciare in maniera simbolica il suo pubblico, dopo il lockdown.

L'inizio dell’evento è previsto alle ore 21.00 ed è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Si terrà per un numero ridotto di spettatori, rispettando tutte le necessarie misure di sicurezza. Per il grande pubblico, Radio Bruno trasmetterà l’evento, in esclusiva, in diretta radiofonica e televisiva (canali 256 e 71 del digitale terrestre), sul sito www.radiobruno.it e con l’app Radio Bruno, scaricabile gratuitamente.

Una serata di musica e canzoni, quindi, per stare di nuovo insieme a Gianni, in attesa di riprendere il progetto ‘Stasera gioco in casa’, la maratona di concerti, partita il primo novembre 2019 in esclusiva nazionale al Teatro Duse, e che si è dovuta interrompere per l’emergenza sanitaria. Gli otto concerti già in cartellone e al momento sospesi, saranno infatti tutti riprogrammati. Per le nuove date, che saranno comunicate appena possibile, resteranno validi i biglietti già acquistati. Il 15 giugno, sul palco con Morandi, ci saranno anche Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra, già compagni di viaggio della residency al Duse.