Lo sai, Tedua e Sick Luke: testo e audio della canzone (che ha debuttato al terzo posto in classifica)

Di Alberto Graziola lunedì 15 giugno 2020

Tedua e Sick Luke, Lo sai: testo e significato della canzone

Lo Sai è un brano di Tedua tratto da "Vita Vera Mixtape".

La canzone è prodotta da Sick Luke e distribuito da Sony Music Italy.

Lo sai ha debuttato direttamente al terzo posto nella classifica dei singoli più venduti. In apertura post potete ascoltare la traccia, a seguire il testo:

Tedua e Sick Luke, Lo sai, Testo

[Intro1]

Okay, Tedua, 20-20, lo sai

Vita, Vita Vera (Yeah)

Vita Vera (Yeah)

Sick Luke, Sick Luke

[Ritornello2]

Sopra quella Benz e lo sai, ma non prendo benzo' e lo sai

Che-Che suono diverso lo sai, io non stendo un pezzo e lo sai

Conto questi 100 e lo sai, fiori dal cemento, bonsai

Co-Contro la tua gang mi scontrai, solo per la fam è for life

Homie, tu ci provi e non puoi, corri e non ti muovi, al checkpoint

Prova con gli sforzi che vuoi (Uh-uh), però non ci fotterai noi

Sai che siamo rocce, gargoyle, passami il cannone, Blastoise

Abbassa quel cannone, cowboy (Pah), solo per la fam è fanboy

[Strofa 1]

No, non mi mettere in quei posti

Dove si tengono i mostri

Perché vorrei che tu mi insegnassi

A superare tutti i limiti imposti (Yah, yah)

Certe notti mi risveglio incredulo dai sogni fatti

Lei mi dice: "Non spaventano se me li canti"

Le ferite son guarite, io so medicarti

Prendi le tenebre, tienile distanti, ehi

Sono da Cactus Jack, colpi alla Cassius Clay (Pah)

Dimmi che cazzo c'è, eh, ma tu chi cazzo sei?

Siamo dei Men in Black, backpack pieno di wave

Se tu non fossi un frè per me, te lo direi

[Ritornello2]

Sopra quella Benz e lo sai, ma non prendo benzo' e lo sai

Che-Che suono diverso lo sai, io non stendo un pezzo e lo sai

Conto questi 100 e lo sai, fiori dal cemento, bonsai

Co-Contro la tua gang mi scontrai, solo per la fam è for life

Homie, tu ci provi e non puoi, corri e non ti muovi, al checkpoint

Prova con gli sforzi che vuoi (Uh-uh), però non ci fotterai noi

Sai che siamo rocce, gargoyle, passami il cannone, Blastoise

Abbassa quel cannone, cowboy (Pah), solo per la fam è fanboy

[Strofa 2]

A me non serve (No) nulla di quel che voi promettete (Eh)

Sulla via sbagliata ormai da sempre (Poh, poh-poh)

L'ultima fermata e poi si scende (Tedua)

Musica dannata, ma nata dal niente (Ehi, ehi)

Mordimi ancora (Pah, pah)

Bussa alle porte del cuore o sfonda la porta (Sfonda la porta, baby)

Lasciami i segni sul collo, fallo viola (Fallo tutto viola)

Sussurra all'orecchio mio che sei una porca

In giro, ma dal tramonto all'alba (Uh, uh)

Amico mio, mi sa che io non torno a casa (Polizia)

La città è infestata da zombie

Ho una ferita infettata dai morsi

[Ritornello2]

Sopra quella Benz e lo sai, ma non prendo benzo' e lo sai

Che-Che suono diverso lo sai, io non stendo un pezzo e lo sai

Conto questi 100 e lo sai, fiori dal cemento, bonsai

Co-Contro la tua gang mi scontrai, solo per la fam è for life

Homie, tu ci provi e non puoi, corri e non ti muovi, al checkpoint

Prova con gli sforzi che vuoi (Uh-uh), però non ci fotterai noi

Sai che siamo rocce, gargoyle, passami il cannone, Blastoise

Abbassa quel cannone, cowboy (Pah), solo per la fam è fanboy