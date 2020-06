Russian Roulette, Alessandro Casillo: ascolta il nuovo singolo

Di Alberto Graziola lunedì 15 giugno 2020

Alessandro Casillo, Russian Roulette: il nuovo singolo è uscito il 15 giugno 2020

Alessandro Casillo torna con un nuovo singolo, Russian Roulette.

Il pezzo, in uscita il 15 Giugno 2020 per Krishna Music Group, è stato scritto dallo stesso Casillo insieme a Francesco Sponta e Marco Di Martino (già autori di Annalisa, Emma Muscat, e molti altri). Arrangiato, prodotto e mixato da Dima (Marco di Martino) al Loud Studio di Milano, è stato poi masterizzato da Antonio Baglio al Miami Mastering Studio di Miami.

Una versione inedita dell’artista, che si snoda tra una velata malinconia ed ammissioni di colpe. Un’ elegante delicatezza della chitarra e della voce, elementi centrali del brano che riportano la canzone ad un concetto essenziale.

"A volte non chiudo occhio a volte do solo il peggio di me", ed accorgersi di come un rapporto possa essere più letale dell’azzardo di una Russian Roulette. Lo stress che si accumula, un taxi che non arriva, il telefono spento, un respiro per sentirsi meno schiacciati. "Ti sei accorta che stare insieme a me è come una Russian roulette, e scusami per tutto lo stress sai che non vorrei diventare imprevedibile". Vite diverse che non combaciano.

Qui sotto potete ascoltare la canzone: