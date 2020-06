TROLLZ - 6ix9ine & Nicki Minaj: traduzione, lyrics e video ufficiale

Di Alberto Graziola sabato 13 giugno 2020

6ix9ine & Nicki Minaj, Trollz: significato canzone, traduzione, lyrics e video

"TROLLZ" è il secondo singolo del rapper 6ix9ine da quando è stato rilasciato dalla prigione per finire la sua pena ai domiciliari.

La traccia è stata menzionata per la prima volta sul suo Instagram il 23 maggio 2020, quando ha affermato che sarebbe uscito sei giorni dopo con un pezzo e il commento più apprezzato del post sarebbe stato il titolo della canzone. Il rilascio è stato poi rimandato al 12 giugno a sostegno della comunità nera e delle proteste scoppiate a causa dell'uccisione di George Floyd. 6ix9ine ha dichiarato che questo era "per rispetto di ciò che stiamo attraversando in questo momento".

In apertura post il video del brano che vede la collaborazione di Nicki Minaj. A seguire testo e traduzione del pezzo.

6ix9ine & Nicki Minaj, Trollz, Lyrics

[Intro1]

(Sad Pony)

[Refrain: CanonF8]

Watch, mhm, Glock, mhm, cocked, mhm, got it, mhm

You need that? I got it, this cash, my pockets

The 'Cat one hundred, you need that? I got it

Need it, got it, cash, pockets

Bands on me, sticks on me

You need that? I got it, this cash, my pockets

The 'Cat one hundred, you need that?

[Chorus: 6ix9ine]

Yeah, she like how I throw them racks, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Keep on throwin' that cash, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Keep on throwin' that ass, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Benz truck in the back, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

[Verse 1: 6ix9ine]

I know you don't like me, you wanna fight me

You don't want no problems at your party, don't invite me

I don't worry 'bout you niggas, please stop talking 'bout me

Always talking 'bout me 'cause you looking for the clouty

6ix-nina, the 9ine-nina

Riding in a two-seater with two ninas

Baby got that Aquafina, it's cocaina

Smoking on that OG reefer, no TMZ-a

Forgiatos on a Benz truck, make her friends fuck

Told her she could get Chanel if she let my friends fuck

Stars shining in the Rolls Royce, it got red guts

Wait, hold up, nah, I still don't give a fuck

Vroom, vroom, G5, vroom, vroom, we high

You the type of nigga that I never wanna be like

You a type of bitch that will never get a reply

Hi, hater, bye, hater, vroom

[Chorus: 6ix9ine]

Yeah, she like how I throw them racks, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Keep on throwin' that cash, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Keep on throwin' that ass, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Benz truck in the back, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

[Verse 2: Nicki Minaj]

Dollar, dollar bill, come get her

Even your man know Nickis do it better

I know you don't like me, you wanna fight me

Always on my page, never double-tap like me

Baddies to my left and my right

Never chase a corny nigga, put that on my life

Just put it in his face, all this cake, he wanted a taste

We sippin' on that Ace, itsy-bitsy waist, pretty face

Yeah, eat it, Cookie Monster (Ooh)

He a slave to this pussy, call me master

Real wet, I said, "Slurp it like it's pasta"

They get nervous when it's Nicki on the roster (Rrr)

Somebody usher this nigga into a clinic

My flow's still sick, I ain't talkin' a pandemic

I write my own lyrics, a lot of these bitches gimmicks

They study Nicki style, now all of them wan' mimic

Talkin' 'bout snitches when it's snitches in your camp

Never stand alone, you always itchin' for a stamp

Me, I'm still money, wrists light up like a lamp

They gon' have to send they best fighter for the champ

Racks, I got 'em, Mary, I'm poppin'

They keep hatin', but still watchin'

Check the boards, I'm still toppin'

Bustdown or plain jane, I got options

It's a bunch of mini mes, I'm the one they mockin'

Showed you how to get a bag, now you goin' shoppin'

When I come out, all the sneak bitches start plottin' (Plottin')

When I come out, it's a sweep, bitches start moppin'

[Chorus: 6ix9ine]

Yeah, she like how I throw them racks, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Keep on throwin' that cash, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Keep on throwin' that ass, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Benz truck in the back, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

[Refrain: CanonF8 & Nicki Minaj]

Watch, mhm, Glock, mhm, cocked, mhm, got it, mhm

If he like, I throw it fast, real fast, fast, fast

He singin' my old song, yellin', "Ass, ass, ass"

They be speedin', tryna beat me, then they crash, crash, crash

Still a hundred like the number on my dash, dash, dash

[Outro: Nicki Minaj]

That real ass ain't keep your nigga home

6ix9ine & Nicki Minaj, Trollz, Traduzione

[Intro1]

(Sad Pony)

Guarda, mhm, Glock, armata, ce l’ho

Ti serve? Ce l’ho, questo cash, le mie tasche

La ‘cat 100, ti serve? Ce l’ho

Ti serve, ce l’ho, cash, tasche

Grana con me, fucile con me

Ti serve? Ce l’ho, questo cash, le mie tasche

La ‘cat 100, ti serve? Ce li ho

Ne ho bisogno, capito, contanti, tasche

Bande su di me, attaccate a me

Ne hai bisogno? ce li ho, questi soldi, le mie tasche

Il 'Cat cento, ne hai bisogno?

Sì, a lei piace il modo in cui lancio questa grana, sì, sì, sì, sì, sì

Continua a buttare quei soldi, sì, sì, sì, sì, sì

Continua a scuotere quel cul0, sì, sì, sì, sì, sì

Sul retro del SUV Benz, sì, sì, sì, sì, sì

So che non ti piaccio, vuoi picchiarmi

Non vuoi problemi alla tua festa? Non invitarmi

Io non mi preoccupo di voi, vi prego smettetela di parlare di me

Parlate sempre di me perché siete alla ricerca di clouty

6ixnina, la 9inenina

A bordo di una due-posti con due 9mm

Baby ha quell’Acquafina, è cocaina

Mi fumo quell’OG reefer, no TMZ-a

Forgiato sul SUV Benz, lei fa sco*are le sue amiche

Le ho detto che avrebbe ricevuto Chanel se si fosse fatta sco*are dai miei amici

Stelle che sono lucenti nella Rolls Royce, ha gli interni rossi

Aspetta, aspetta un attimo, nah non me ne frega ancora un ca**o

Vroom vroom, G5, vroom vroom, stiamo in alto

Tu sei il tipo di uomo che non vorrei mai essere

Tu sei il tipo di cagn* a cui non risponderò mai

Ciao hater, addio hater, vroom

Sì, a lei piace il modo in cui lancio questa grana, sì, sì, sì, sì, sì

Continua a buttare quei soldi, sì, sì, sì, sì, sì

Continua a scuotere quel cul0, sì, sì, sì, sì, sì

Sul retro del SUV Benz, sì, sì, sì, sì, sì

Dollaro-banconota da un dollaro, vieni a prenderla

Anche il tuo uomo sa che Nicki lo fa meglio

So che non ti piaccio, che vuoi picchiarmi

Sempre sulla mia pagina, non colpite mai due volte come faccio io

Fig*e alla mia sinistra e alla mia destra

Non inseguirò mai uno sfigato, lo giuro sulla mia vita

Glielo butto in faccia, tutto questo sedere, ne voleva un assaggio

Beviamo quell’Ace, una vita minuscola, un viso carino

Sì lecca, Cookie Monster

Lui è uno schiavo per questa fi*a, mi chiama Padrona

Molto bagnata, gli ho detto “Bevila come se fosse pasta”

Gli viene l’ansia quando c’è Nicki in giro

Qualcuno accompagni questo in una clinica

Il mio flow è ancora da malati, non sto parlando di pandemie

Scrivo da solo i miei testi, tante di queste cag*e sono false

Studiano lo stile di Nicki, adesso vogliono tutte imitarla

Parlate di snitch quando li avete nel vostro campo

Tu non sei mai indipendente, sei sempre alla ricerca di approvazione

Io valgo ancora molto, i polsi si illuminano come una lampada

Dovranno mandare la miglior lottatrice per la campionessa

Grana, ce l’Ho, Mary, ho successo

Continuano a odiare ma guardano comunque

Date un’occhiata alle classifiche, sono ancora al top

Tempestato di diamanti o di serie, ho opzioni

Ci sono un mucchio di Mini-Me, sono quella che imitano

Ti ho fatto vedere come guadagnare e adesso vai a fare shopping

Quando esco, tutte le subdole cagne cominciano a tramare (Tramare)

Quando esco è un raid, le cagne cominciano a passare lo straccio

Sì, a lei piace il modo in cui lancio questa grana, sì, sì, sì, sì, sì

Continua a buttare quei soldi, sì, sì, sì, sì, sì

Continua a scuotere quel cul0, sì, sì, sì, sì, sì

Sul retro del SUV Benz, sì, sì, sì, sì, sì

Guarda, mhm, Glock, mhm, armato, mhm, capito, mhm

Se gli piace, lo lancio veloce, molto veloce, veloce, veloce

Sta cantando la mia vecchia canzone, urlando "Cul0, cul0, cul0"

Stanno accelerando, cercando di battermi, poi si schiantano, si schiantano, si schiantano

Ancora cento come il numero sul mio cruscotto, cruscotto, cruscotto

Quel c*lo non ha fatto rimanere il tuo uomo a casa