21 giugno, il giorno della festa della musica diventa ... #SenzaMusica: ecco l'appello social #IoLavoroConLaMusica, da Ermal Meta a Levante

Di Alberto Graziola sabato 13 giugno 2020

Da Diodato ad Ermal Meta, l'appello social #SenzaMusica e #IoLavoroConLaMusica

Il 21 giugno, è il giorno della festa della musica. Ma, comprensibilmente, in molti hanno scelto questa giornata per lanciare un appello social che possa ottenere la giusta attenzione, trasformando queste 24 ore #SenzaMusica.

Sono numerosi i cantanti e i lavoratori del settore - migliaia e migliaia di persone che si sono trovate senza aiuti e sostegno in un periodo storico difficile come quello del lockdown e del Covid-19- che hanno lanciato un messaggio importante e che noi vogliamo condividere e raccontarvi.

Ermal Meta, Diodato, Max Gazzè, Marco Guazzone, Brunori Sas, Enrico Nigiotti, Malika Ayane, Pinguini Tattici Nucleari, Piero Pelù, Irene Grandi, Levante, Subsonica, Negrita, Luca Carboni, Raphael Gualazzi, Malika Ayane, Ornella Vanoni, Samuele Bersani, Pacifico, Sergio Cammariere.

21 giugno festa #senzamusica questo è un lavoro e non solo per chi lo svolge con un microfono in mano, ma per tutti quelli che intorno ad un palco svolgono attività fondamentali che non si vedono. Sono migliaia di lavoratori senza i quali i concerti non sarebbero possibili. Chiediamo al governo di riconoscere queste posizioni professionali a dare lo stesso sostegno che è stato riconosciuto ad altri settori nell’era post Covid. La cultura è memoria storica e la musica ne è una parte fondamentale.

21 giugno festa #senzamusica #iolavoroconlamusica aderisco alla campagna a favore di tutti i lavoratori della musica che insieme alla gente di molti settori si trova di fronte ad un periodo di seria difficoltà e incertezza. Mi sembra superfluo dire che si tratta di chiedere attenzione istituzionale non per me ma per la stragrande maggioranza delle persone coinvolte nell’industria musicale che operano in mille settori dietro le quinte (nei grandi, medi, piccoli e piccolissimi eventi che vanno dagli stadi alle feste di paese ai bar e ai locali dove si fa musica coi giradischi o live).