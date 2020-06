Notting Hill, colonna sonora del film con Julia Roberts e Hugh Grant

Di Alberto Graziola venerdì 12 giugno 2020

Notting Hill, film con Julia Roberts e Hugh Grant: la colonna sonora, canzoni e musiche

Questa sera su Canale 5 andrà in onda "Notting Hill", commedia romantica del 1999 diretta da Roger Michell (A Royal Weekend), scritta da Richard Curtis (Quattro matrimoni e un funerale) e interpretata da Hugh Grant e Julia Roberts.

Ecco la trama della pellicola, come riportata dai cugini di Cineblog:

Nel celebre quartiere londinese di Notting Hill nasce una storia d'amore tra il libraio William Thacker (Hugh Grant) e la stella del cinema Anna Scott (Julia Roberts). Seguiamo gli alti e bassi di un corteggiamento che rischia di crollare di fronte alle titubanze della diva e all'invadenza della stampa dedita al consueto gossip selvaggio. L'amore però è ormai sbocciato e Thacker non riuscendo a dimenticare la bella attrice deciderà che niente e nessuno potrà impedirgli di dichiararle il suo amore, ma nuovi ostacoli sono in vista e l'agognato "happy end" sembra sempre più sfuggente.

Ruolo fondamentale hanno le musiche del film che vedono la firma di Trevor Jones. Spicca, nella colonna sonora, il brano "When You Say Nothing At All", primo singolo solista di Ronan Keating del gruppo musicale Boyzone. La canzone disco d'oro è una cover del brano omonimo del 1988 cantato da Keith Whitley.

Qui sotto la soundtrack completa:

1. No Matter What - Boyzone

2. You've Got A Way - Shania Twain (Notting Hill remix)

3. I Do (Cherish You) - 98 Degrees

4. She - Elvis Costello

5. Ain't No Sunshine - Bill Withers

6. How Can You Mend A Broken Heart? - Al Green

7. Gimme Some Lovin' - Spencer Davis Group

8. When You Say Nothing At All - Ronan Keating

9. Ain't No Sunshine - Lighthouse Family (bonus track)

10. From The Heart - Another Level (bonus track)

11. Everything About You - Steve Poltz (remix, bonus track)

12. Will And Anna - Trevor Jones (Score)

13. Notting Hill - Trevor Jones (Score)