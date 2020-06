ilomilo, Billie Eilish: lyrics, traduzione e video

venerdì 12 giugno 2020

Billie Eilish, ilomilo: significato canzone, testo in italiano e lyrics

Ilomilo è l'ottavo singolo di Billie Eilish estratto dal primo album in studio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Il titolo fa riferimento a un puzzle game del 2010 in cui il giocatore deve unire "Ilo" e "Milo", piccoli personaggi rotondi su estremità separate del livello che richiedono un lavoro di squadra per incontrarsi alla fine. Il nome della traccia è pronunciato "ee-low-mee-low".

Il brano parla della paura della separazione:

L'intera idea è il gioco, è come perdere la persona che ami e ritrovarla.

Qui sotto testo e traduzione della canzone, tra le più trasmesse dalle radio italiane nelle ultime settimane.

Billie Eilish, ilomilo, Lyrics

[Verse 1]

Told you not to worry

But maybe that's a lie

Honey, what's your hurry?

Won't you stay inside?

Remember not to get too close to stars

They're never gonna give you love like ours

[Chorus1]

Where did you go?

I should know, but it's cold

And I don't wanna be lonely

So show me the way home

I can't lose another life

[Refrain2]

Hurry, I'm worried

[Verse 2]

The world's a little blurry

Or maybe it's my eyes

The friends I've had to bury

They keep me up at night

Said I couldn't love someone

'Cause I might break

If you're gonna die, not by mistake

[Chorus1]

So, where did you go?

I should know, but it's cold

And I don't wanna be lonely

So tell me you'll come home

Even if it's just a lie

[Bridge4]

I tried not to upset you

Let you rescue me the day I met you

I just wanted to protect you

But now I'll never get to

[Refrain2]

Hurry, I'm worried

[Outro6]

Where did you go?

I should know, but it's cold

And I don't wanna be lonely

Was hoping you'd come home

I don't care if it's a lie

Billie Eilish, ilomilo, Traduzione

Ti ho detto di non preoccuparti

Ma forse è una bugia

Tesoro, che fretta hai?

Non starai dentro?

Ricorda di non avvicinarti troppo alle stelle

Non ti daranno mai amore come il nostro

Dove sei andato?

Dovrei sapere, ma fa freddo

E non voglio essere sola

Quindi mostrami la strada di casa

Non posso perdere un'altra vita

Sbrigati, sono preoccupata

Il mondo è un po 'sfocato

O forse sono i miei occhi

Gli amici che ho dovuto seppellire

Mi tengono sveglia la notte

Ha detto che non potevo amare qualcuno

Perché potrei spezzarmi

Se morirai, non per errore

Allora, dove sei andato?

Dovrei sapere, ma fa freddo

E non voglio essere sola

Quindi dimmi che tornerai a casa

Anche se è solo una bugia

Ho cercato di non turbarti

Lascia che mi salvi il giorno in cui ti ho incontrato

Volevo solo proteggerti

Ma ora non ci riuscirò mai

Sbrigati, sono preoccupata

Dove sei andato?

Dovrei sapere, ma fa freddo

E non voglio essere solo

Speravo che saresti tornato a casa

Non mi importa se è una bugia