Addio Lady Antebellum: la band cambia nome e diventa Lady A: ecco perché

I Lady Antebellum hanno annunciato, via social, di aver deciso di cambiare il nome della loro band semplicemente in Lady A. Attraverso un lungo post su Instagram, il gruppo ha spiegato cosa li ha portati a prendere questa decisione importante.

Charles Kelley, Hillary Scott e Dave Haywood hanno affermato che quando la band si è formata 14 anni fa, non aveva preso in considerazione le associazioni prebelliche che appesantiscono questa parola, compresi i legami con la schiavitù.

"Siamo profondamente dispiaciuti per la ferita che questo ha causato e per chiunque si sia sentito insicuro, invisibile o non valutato. Provocare dolore non è mai stata l'intenzione dei nostri cuori, ma non cambia il fatto che effettivamente, ha fatto proprio questo. Quindi oggi parliamo e facciamo un cambiamento"