Inner World, arriva l'album dei Dalai Lama (dal 6 luglio 2020)

Di Alberto Graziola mercoledì 10 giugno 2020

Il Dalai Lama, il cui messaggio di umanità, armonia e pace trasmesso con un sorriso ha conquistato milioni di seguaci globali, sta rilasciando un album di mantra impostato sulla musica per celebrare il suo 85esimo compleanno e uscirà il mese prossimo.

Cinque anni fa è apparso al festival di Glastonbury, dove ha avvertito dei pericoli dei cambiamenti climatici, e la star americana Patti Smith gli ha cantato Happy Birthday sul palco.

Inner World verrà pubblicato il 6 luglio ed è composto da 11 brani in cui il Dalai Lama recita mantra sacri e insegnamenti con musica di accompagnamento eseguita su più di 30 strumenti. Una traccia, Compassion, pubblicata in anticipo martedì, è una versione di una delle preghiere buddiste più famose.

Spiegando la sua decisione di realizzare l'album, il Dalai Lama ha dichiarato: