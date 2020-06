Hell Raton commenta il suo ruolo di giudice a X Factor 2020

Hell Raton è uno dei quattro giudici di X Factor 2020, insieme ad Emma, Manuel Agnelli e Mika. Il giovanissimo artista, nome d'arte di Manuel Zappadu (30 anni, quest'anno), è un rapper sardo, nato a Olbia, di origini ecuadoregne (da parte della madre), tra i fondatori della Machete Crew, collettivo fondato insieme a Salmo e Dj Slait.

Come rapper, Hell Raton ha pubblicato un album (Basura Muzik Vol. 1, pubblicato in free download nel 2011), un EP (Rattopsy EP, pubblicato nel 2014) e altri pochi singoli da solista.

Ecco le sue prime parole dopo l'annuncio ufficiale del ruolo di giudice nella prossima edizione del talent show di Sky Uno:

Gli sguardi affamati di musica dei giovani artisti hanno sempre avuto un effetto ipnotico su di me. Spesso in quegli occhi rivedo il ragazzino che ero: appassionato, dedito e tenace. Oggi posso dire di aver realizzato il mio sogno grazie a quella determinazione e alle guide che mi hanno accompagnato. Per questo non ho esitato a rispondere “presente!” quando mi è stato chiesto di aiutare i nuovi talenti a trovare la propria strada.