Emma Marrone giudice a X Factor 2020: il commento della cantante

Alla fine, il nome di Emma Marrone come giudice di X Factor 2020 è stato ufficializzato, questa sera, da Alessandro Cattelan, nella puntata di "EPCC" in onda su Sky Uno alle 21.15

Ed ecco, poco dopo, via Instagram, le parole della cantante in merito al suo nuovo impegno televisivo.

Eccomi qui.

Sono carica di energia positiva per affrontare questa nuova avventura,la stessa energia che spero di riuscire a trasmettere ai cantanti in gara!

Come accade per tutte le “prime volte” sono tanto emozionata,ma sono sicura che insieme ai miei colleghi giudici faremo del nostro meglio per dare alla “musica” il peso e lo spazio che merita!

In bocca al lupo a tutti ❤️