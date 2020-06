Pointer Sisters, è morta Bonnie Pointer: tra i loro successi "Jump (For my love)"

Di Alberto Graziola martedì 9 giugno 2020

E' morta a 69 anni Bonnie Pointer, membro delle Pointer Sisters

Le Pointer Sisters sono un celebre gruppo pop americano nato nel 1969.

Inizialmente lo crearono June e Bonnie Pointer e, qualche ano dopo, nel 1972, si unirono anche le altre due sorelle, Anita e Ruth. A quel punto uscì il loro omonimo disco di debutto.

Bonnie, qualche tempo dopo, lasciò la band e alla fine la formazione fu composta da Anita, Ruth e Sadako Johnson.

Tra i successi del gruppo non possiamo non ricordare "Jump (for My Love)". Nel corso della loro carriera ottennero ben tre Grammy Awards e fu conferita una stella nella Hollywood Walk of Fame, nel 1994.

Nelle scorse ore è arrivata la notizia della scomparsa di Bonnie Pointer, a soli 69 anni. A dare la notizia è stata la sorella Anita con un comunicato: