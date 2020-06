Emis Killa giudice a X Factor? Lui smentisce: "Mi proposi un anno ma non mi cag*rono, quindi è una fake news"

Di Alberto Graziola martedì 9 giugno 2020

La notizia è apparsa nelle scorse ore sul sito di Davide Maggio che anticipava la presenza del rapper come giudice nella prossima edizione del talent show. Il rapper si sarebbe unito così agli altri tre (possibili) giudici: Emma Marrone, Manuel Agnelli e Mika. Tutto questo in attesa dell'annuncio ufficiale, previsto martedì 9 giugno 2020 nella puntata di "E poi c'è Cattelan", in onda dalle 21.15 su Sky Uno.

Ma, a smentire la notizia, è stato lo stesso Emis Killa via Twitter, poco fa:

Visto che me lo state chiedendo in mille, non sarò uno dei giudici di @XFactor_Italia mi proposi un anno ma non mi cagarono, quindi è una fake news