Mandela - La lunga strada verso la libertà: gli U2 con "Ordinary love" nella colonna sonora del film

Di Alberto Graziola lunedì 8 giugno 2020

Mandela - La lunga strada verso la libertà, il film, colonna sonora con "Ordinary Love" degli U2

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il film "Mandela - La lunga strada verso la libertà", dramma biografico del 2013 diretto da Justin Chadwick e interpretato da Idris Elba, Atandwa Kani, Siza Pini, Naomie Harris, Tony Kgoroge, James Cunningham, Thapelo Mokoena e Jamie Bartlett. Ecco la trama della pellicola, come riportata da Cineblog.it

Il film racconta la vita di Nelson Mandela dalla sua infanzia in un villaggio rurale fino alla sua elezione a presidente del Sud Africa. Questo nuovo trailer mette ancora una volta in evidenza la carismatica prestazione di Elba nei panni del leader sudafricano, ponendo l'accento sulla tumultuosa strada percorsa dal premio Nobel per la pace.

Nella colonna sonora del film, è inserita anche la canzone "Ordinary Love" degli U2. Il brano ha vinto il Golden Globe per la migliore canzone originale e ha ricevuto anche una candidatura agli Oscar come migliore canzone. Ha raggiunto il primo posto nella classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia.

U2, Ordinary Love, Lyrics

The sea wants to kiss the golden shore

The sunlight warms your skin

All the beauty that's been lost before

Wants to find us again

I can't fight you anymore

It's you I'm fighting for

The sea throws rock together

But time leaves us polished stones

We can't fall any further

If we can't feel ordinary love

We cannot reach any higher

If we can't deal with ordinary love

Birds fly high in the summer sky

And rest on the breeze

The same wind will take care of you and

I will build our house in the trees

Your heart is on my sleeve

Did you put there with a magic marker

For years I would believe

That the world couldn't wash it away

'Cause we can't fall any further

If we can't feel ordinary love

We cannot reach any higher

If we can't deal with ordinary love

Are we tough enough

For ordinary love

We can't fall any further

If we can't feel ordinary love

We cannot reach any higher

If we can't deal with ordinary love

We can't fall any further

If we can't feel ordinary love

We cannot reach any higher

If we can't deal with ordinary love

U2, Ordinary Love, Traduzione

Il mare vuole baciare la riva dorata

La luce del sole riscalda la tua pelle

Tutta la bellezza che è stato precedentemente persa

Vuole ritrovarci di nuovo

Non posso più combatterti

È per te che sto lottando

Il mare mette insieme la roccia

Ma il tempo ci lascia sassi levigati

Non possiamo cadere ulteriormente

Se non siamo in grado di provare un amore comune

Non possiamo arrivare più in alto

Se non siamo in grado di affrontare un amore comune

Gli uccelli volano in alto nel cielo d'estate

E riposano nel vento

Lo stesso vento si prenderà cura di te e

Io costruire la nostra casa tra gli alberi

Il tuo cuore è in mia custodia

Lo hai messo lì con un pennarello

Per anni avrei creduto

Che il mondo non avrebbe potuto lavarlo via

Perché Non possiamo cadere ulteriormente

Se non siamo in grado di provare un amore comune

Non possiamo arrivare più in alto

Se non siamo in grado di affrontare un amore comune

Siamo abbastanza resistenti

Per un amore ordinario

Non possiamo precipitare ulteriormente

Se non siamo in grado di provare un amore comune

Non possiamo arrivare più in alto

Se non siamo in grado di affrontare un amore comune

Non possiamo precipitare ulteriormente

Se non siamo in grado di provare un amore ordinario

Non possiamo arrivare più in alto

Se non siamo in grado di affrontare un amore ordinario