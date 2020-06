X Factor 2020, giudici: i nomi svelati domani a EPCC. Confermati Emma e il ritorno di Mika?

Di Alberto Graziola lunedì 8 giugno 2020

X Factor 2020 giudici: Emma e Mika confermati? I nomi ufficiali svelati martedì 9 giugno a EPCC

X Factor non si ferma e anche l'edizione 2020 è pronta a partire in autunno, con la conduzione confermata di Alessandro Cattelen. Si vociferava che il presentatore avrebbe lasciato il talent show dopo l'edizione 2019 ma, quasi a sorpresa, ecco arrivare la conferma. E i giudici?

Come ci avevamo raccontato, a inizio maggio Giuseppe Candela, su Dagospia, aveva anticipato l'arrivo di Emma Marrone nel cast del programma e il ritorno di Manuel Agnelli. Nei giorni scorsi, invece, Davide Maggio ha confermato la presenza dell'ex vincitrice di Amici e ha aggiunto un altro volto noto del talent show: Mika.

Per Emma sarebbe il debutto nel programma di Sky Uno. Dopo aver vinto Amici, è stata direttrice artistica per l'edizione serale dello show di Maria De Filippi. E ora, per lei, ci sarebbe lo sbarco su Sky Uno, dietro al celebre bancone. Un interessante "interazione" tv.

Mika, invece, è stato uno dei volti simbolo del talent show e sarebbe così un ritorno alla tradizione (ancora maggiore se sarà confermato il comeback di Manuel Agnelli).

E manca ancora un nome, in una giuria che potrebbe contare, ad accezione di Emma, tre volti maschili dietro il bancone.

E Mara Maionchi? Resterà solo a Italia's Got Talent?