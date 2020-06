Black Lives Matter, Madonna manifesta in strada a Londra (foto e video)

Di Alberto Graziola domenica 7 giugno 2020

Madonna a Londra in occasione della manifestazione Black Lives Matter (video e foto)

Nella giornata dedicata alla richiesta di una uguaglianza razziale e la necessità sempre più urgente per dire stop al razzismo, anche Londra è scesa in strada per chiedere a gran voce di fermare abusi e soprusi. E, tra i manifestanti, ecco arrivare Madonna, fotografata e filmata dai fan, increduli di vedere la cantante a pochi passi da loro.

La star è attualmente a Londra per riprendersi da un intervento chirurgico al ginocchio, ma non ha permesso che i problemi di salite potessero impedirle di presenziare al movimento Black Lives Matter. La Regina del Pop si unì a una manifestazione nella capitale inglese con le stampelle, chiedendo l'uguaglianza razziale e la riforma della polizia. Ha anche dedicato il suo Instagram offrendo agli attivisti una piattaforma più grande su cui trasmettere il loro messaggio.

Non sono mancati commenti di critica, da parte di alcuni, critici nel vederla camminare e passeggiare tra la gente senza mascherina. Qui sotto video e foto: