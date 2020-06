Jeremy, Pearl Jam: la band rilascia il video censurato della canzone tratta dall'album "Ten"

Di Alberto Graziola sabato 6 giugno 2020

Pearl Jam, Jeremy: ecco il video censurato della canzone, rilasciato dalla band

I Pearl Jam hanno condiviso il video senza censure precedentemente inedito per la loro canzone "Jeremy".

La band ha pubblicato la clip che in precedenza non era disponibile negli Stati Uniti a causa delle leggi sulla censura televisiva, in occasione del National Wear Orange Day, noto anche come National Gun Violence Awareness Day, che si è svolto ieri (5 giugno).

Tratto dall'album di debutto della band "Ten" del 1991, "Jeremy" è stato ispirato da un frontman dell'articolo di giornale Eddie Vedder che ha letto su Jeremy Wade Delle, uno studente delle superiori che si è sparato davanti alla sua classe di inglese.

Il video originale della canzone è stato diretto da Chris Cuffaro e ha vinto numerosi premi agli MTV Video Music Awards del 1993, incluso il miglior video dell'anno.

Qui sotto testo e traduzione del pezzo. In apertura post il video.

Pearl Jam, Jeremy, Lyrics

At home drawing pictures

Of mountain tops

With him on top

Lemon yellow sun

Arms raised in a V

Dead lay in pools of maroon below

Daddy didn't give attention

Oh, to the fact that mommy didn't care

King Jeremy the wicked

Oh, ruled his world

Jeremy spoke in class today

Jeremy spoke in class today

Clearly I remember

Pickin' on the boy

Seemed a harmless little fuck

But we unleashed the lion

Gnashed his teeth and bit the recessed lady's breast

How could I forget

And he hit me with a surprise left

My jaw left hurting

Dropped wide open

Just like the day

Oh like the day I heard

Daddy didn't give affection

And the boy was something that mommy wouldn't wear

King Jeremy the wicked

Ruled his world

Jeremy spoke in class today

Jeremy spoke in class today

Jeremy spoke in class today

Try to forget this (try to forget this)

Try to erase this (try to erase this)

From the blackboard

Jeremy spoke in class today

Jeremy spoke in class today

Jeremy spoke in

Spoke in

Jeremy spoke in

Spoke in

Jeremy spoke in class today

Uh uh uh uh (spoke in, spoke in, spoke in)

(Spoke in)

Uh uh uh uh (spoke in, spoke in, spoke in)

Whoa oh (spoke in)

(Spoke in, spoke in)

Whoa oh (spoke in)

Whoa oh (spoke in, spoke in, spoke in)

Ah ah ah yeah

Ah ah ah ah (spoke in, spoke in, spoke in)

Yeah yeah ah ah ah (spoke in, spoke in, spoke in)

Ah ah ah ah ah

Pearl Jam, Jeremy, Traduzione

A casa facendo disegni

Di Cime Di Montagne

Con lui in cima

Un sole giallo limone

Braccia alzate in una V

I morti giacevano in pozze di marrone sotto

Papà non ha prestato attenzione

Oh, oltre al fatto che alla mamma non importava

Re Jeremy il malvagio

Oh, ha governato il suo mondo

Jeremy ha parlato in classe oggi

Jeremy ha parlato in classe oggi

Chiaramente mi ricordo

Prendendo il ragazzo

Sembrava una innocua piccola cazz*ata

Ma abbiamo scatenato il leone

Ha diigrignato i denti e si morse il seno della signora incassata

Come potrei dimenticare

E mi ha colpito con una sorpresa a sinistra

La mia mascella ha lasciato male

Caduto spalancato

Proprio come il giorno

Oh come il giorno che ho sentito

Papà non ha dato attenzione

E il ragazzo era qualcosa che alla mamma non importava

Re Jeremy il malvagio

Ha governato il suo mondo

Jeremy ha parlato in classe oggi

Jeremy ha parlato in classe oggi

Jeremy ha parlato in classe oggi

Prova a dimenticarlo (prova a dimenticarlo)

Prova a cancellare questo (prova a cancellare questo)

Dalla lavagna

Jeremy ha parlato in classe oggi

Jeremy ha parlato in classe oggi

Intervenne Jeremy

Ho parlato

Intervenne Jeremy

Ho parlato

Jeremy ha parlato in classe oggi

Uh uh uh (ha parlato, parlato e parlato)

(Ha parlato)

Uh uh uh (ha parlato, parlato e parlato)

Whoa oh (ha parlato in)

(Ho parlato, parlato dentro)

Whoa oh (ha parlato in)

Whoa oh (ha parlato, parlato e parlato)

Ah ah ah sì

Ah ah ah ah (ha parlato, parlato e parlato)

Sì sì sì ah ah ah (ha parlato, parlato e parlato)

Ah ah ah ah ah