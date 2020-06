Polvere, Tedua feat. Capo Plaza: testo e audio della canzone

Di Alberto Graziola sabato 6 giugno 2020

Tedua feat. Capo Plaza, Polvere: significato canzone, testo e audio

È disponibile “Vita Vera Mixtape”, il nuovo progetto discografico di Tedua. Il mixtape segna l’attesissimo ritorno di dell’artista dopo 2 anni, ed è stato rivelato con un trailer, che ad oggi ha raccolto oltre 490mila views su YouTube, in cui la voce di Luca Ward ripercorre le tappe più importanti dell’infanzia e dell’adolescenza del rapper prima del successo, tra famiglie in affido, case popolari e l’esigenza irrinunciabile di trovare la propria voce di espressione. Inoltre, da oggi è in rotazione radiofonica “Colori” feat. Rkomi, primo singolo estratto dal disco, prodotto da Chris Nolan.

“Vita Vera Mixtape” raccoglie il meglio della scena rap e trap italiana, tra i nomi più influenti del mercato contemporaneo, quali Ghali, Capo Plaza, Ernia, Dargen D’Amico, Rkomi e astri nascenti come Ill Rave, Sangue e Vaz Tè. Tra i produttori Chris Nolan, da sempre al fianco di Tedua, Sick Luke, Ava, Lazza, Garelli e Shune.

Al primo posto nella categoria Musica su YouTube, troviamo il brano "Polvere" con il featuring di Capo Plaza. Qui sotto il testo del brano, in apertura post l'audio del pezzo.

Tedua feat. Capo Plaza, Polvere, Testo

[Intro: Capo Plaza]

Gang

Moulah, moulah

Gang

[Strofa 1: Capo Plaza]

Non volevo del male, io cercavo solo bene, yay

Il rumore del mare quando fumavamo insieme

E prima di volare devi imparare a cadere, yay

La giungla urbana chiama e rispondiamo sempre: "Pronto", yay

Tu credi che ti mento, zero scuse, con le mani in testa, yay

Puoi far finta, siamo nulla e siamo tutto, ma che storia è questa, yay

Ora, sì, è già mattina, non dormo, fumo un altro po' (Oh)

Non sai cosa ho passato, l'ho visto pure il baratro (Oh)

Scappa da 'ste iene e pure in fretta

Nel futuro io l'ho vista la salvezza

Prima mura bianche nella cameretta, baby

Il mio amico rischia solo per sua figlia

Prenderò il mondo per te e per la mia bimba

Faccio un respiro poi aspetto quel momento

Noi siamo giovani ma cresciuti presto, yah, yah

[Ritornello: Tedua]

Quando ti vedrò senza hype, indifeso

Tornerai dagli altri perché abbai dov'è il vento

Non esiterò ad alzar le difese

Il ponte levatoio del mio castello

Coccodrilli, drill sound, Cogoleto

Con gli amici dentro la trap house a Salerno

Tutto ciò che hai visto poi ti resta dentro

È polvere sotto al tappeto

[Bridge: Capo Plaza]

Ye-yeah, non è colpa mia

'Sti palazzi gabbia, devo andare via, ye-yeah

Non è colpa mia, scusa baby, baby, non è colpa mia, ye-yeah

Ehi, più soldi e meno fratelli di prima

Mi ricordo sopra un Beverly in giro

Ogni giorno, sì, le 6 di mattina (Skrrt-skrrt, skrrt-skrrt), yay

[Strofa 2: Tedua]

Lei Safari con la fami'

Per gli affari spegni i fari dei ragazzi in Maserati

Fanno passi da giganti

Lei mi tiene i contanti tra le collant incollati

Decollano i privati, frate', ho i minuti contati

Io non sto in para perché

Questo micro spara, ma te

Non hai colpi in canna e devi

Poggiare l'arma se non sai usarla, bang

Taglio lungo come Inzaghi

Taglia corto quando parli

Ryan contro tutti quanti

Lascia al muro le tue chiavi

Collegati come cavi di corrente coi palazzi

Non ho niente se non mi ami

Per me, permettimi di dire che io e te siam la stessa cosa e

Potremmo dirci: "Ciao" come: "Addio", non mi interessa

Abbiamo fatto la guerra, andiamo via dalla merda

Siamo l'unica droga

Mi han detto che un ricordo più lo pensi più sbiadisce

Come scontrini o le fotografie

Perciò penso a ciò che mi ha fatto soffrire

Solo se scrivo rime, bro, mi fa impazzire

[Outro: Capo Plaza & Tedua]

Non è colpa mia

'Sti palazzi gabbia, devo andare via, ye-yeah

È polvere sotto al tappeto