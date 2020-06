Bar Mirage, Davide Borri: il video del nuovo singolo

Il rapper/cantautore romano Davide Borri ha rilasciato il video del nuovo singolo Bar Mirage, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano è il risultato di una nuova consapevolezza artistica, maturata durante il periodo di lockdown, nel quale l’autore si è trovato faccia a faccia con se stesso mettendo in musica le sensazioni di un momento storico, e personale, molto particolare.

“Venivo da un anno difficile, che definirei fuori controllo; non ero mai completamente lucido. All’improvviso sono stato costretto a rimanere a casa. Non potendo uscire, in quelle notti ho riaperto le mie canzoni lasciate a metà e mi sono concentrato su Bar Mirage. senza accorgermene ho iniziato a occupare questo tempo dilatato facendo qualcosa di nuovo, di appassionante, di bello. Finito il brano ho contattato alcuni videomaker per sviluppare un’idea di “collage video” (non potendo girare in esterna, avevo pensato a un clip diverso), ma avrei avuto bisogno di un budget elaborato e di lunghe scadenze di lavorazione. Così ho pensato che di tempo ne avevo abbastanza e ho deciso di sperimentare la regia.”