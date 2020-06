Amici speciali, finale in diretta: chi sarà il vincitore? J-Ax ospite

Di Alberto Graziola venerdì 5 giugno 2020

Amici speciali, diretta della finale, chi vince?

Questa sera, venerdi’ 5 giugno, in prima serata su canale5 dal teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, Maria De Filippi conduce la finale di "Amici speciali” con Tim insieme per l’Italia

Quattro i finalisti che si contendono la vittoria di questa maratona solidale: Michele Bravi- Irama e Alessio Gaudino che dopo la rinuncia di Stash and The kolors hanno decretato come quarto finalista il ballerino Umberto Gaudino a supportare artisticamente i finalisti: Gaia Gozzi -Random- Andreas Muller- Giordana Angi - Gabriele Esposito- Alberto Urso - The Kolors - Javier Rojas

A decretare il vincitore il pubblico sovrano che vota attraverso sms al numero 477.000.1 (indicando il codice)

Ospite della serata J-ax che presenta il suo nuovo singolo “Una voglia assurda”

In studio Gerry Scotti- Sabrina Ferilli - Giorgio Panariello- Eleonora Abbagnato e ancora Anna Pettinelli- Daniela Cappelletti - Federica Gentile- Alessandro Sansone e poi… Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi