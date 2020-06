Amici Speciali, The Kolors rinunciano al posto di finalisti, chi li sostituirà?

Di Alberto Graziola giovedì 4 giugno 2020

Stash annuncia: i The Kolors rinunciano al loro posto come finalisti di Amici Speciali

I The Kolors erano tra i quattro finalisti di Amici Speciali che si concluderà venerdì 5 giugno 2020. Ebbene, il leader della band, via social, ha appena comunicato la sua decisione di abbandonare il loro posto come finalisti insieme ad Irama, Michele Bravi e il ballerino Alessio Gaudino.

Al loro posto, ovviamente, dovrà essere scelto un altro dei concorrenti che hanno partecipato al programma senza arrivare come finalisti nell'ultima puntata in programma.

Nel video che potete vedere qui sotto, Stash rivela cosa lo ha portato a prendere questa decisione e spiega che saranno gli altri tre finalisti a decidere chi prenderà il posto dei The Kolors nella finalissima di venerdì.

the