Jack The Smoker: il nuovo album esce il 3 luglio 2020

Il nuovo album di Jack The Smoker uscirà il 3 luglio 2020. A dare l'annuncio è stato lo stesso artista, via Instagram, con un breve video:

Le mie giornate da bambino erano sempre per strada: pallone, bicicletta e parchetto. Quando mia madre mi chiamava dalla finestra le dicevo che sarei tornato subito, poi, in realtà, scomparivo per ore. Camera mia mi sembrava una prigione, perciò appena potevo scappavo... Le serate in compagnia finivano quasi sempre a male e la mattina dopo, in hangover, mi maledicevo, esattamente come avevo fatto la sera prima, e quella prima ancora. Questo disco è la fotografia di questi momenti di libertà, di felicità fatta di vita di provincia, la mia provincia, lontano dai riflettori della città.”