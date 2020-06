Rain on me, Lady Gaga e Ariana Grande: il duetto debutta alla numero 1 della Billboard Hot 100

Di Alberto Graziola lunedì 1 giugno 2020

Rain on me, numero uno in America: il duetto tra Lady Gaga e Ariana Grande ha conquistato la vetta della Billboard Hot 100

E' ufficiale: Rain on Me di Lady Gaga e Ariana Grande debutterà al primo posto della Billboard Hot 100.

Il secondo singolo estratto da Chromatica (dopo Stupid Love) ha conquistato così la vetta della classifica americana, permettendo alla popstar di conquistare un ennesimo primo posto nella sua carriera.

Il duetto è stato rilasciato in streaming e disponibile per l'acquisto a mezzanotte di venerdì 22 maggio, mentre il video ufficiale è stato presentato in anteprima poche ore dopo.

Il primo singolo che ha anticipato Chromatica, "Stupid Love", ha debuttato e raggiunto il numero 5 nella Hot 100 a marzo.

La Billboard Hot 100 unisce streaming di tutti i generi negli Stati Uniti, radio airplay e dati di vendita digitali.