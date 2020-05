Scarpette Rosse e i Sette Nani, Baby K doppia Biancaneve (video)

Di Alberto Graziola domenica 31 maggio 2020

Baby K doppia Biancaneve nel film d’animazione: “Scarpette Rosse e i Sette Nani” in uscita on demand giovedì 4 giugno, distribuito da Lucky Red, diretto da Sungho Hong e animato dal veterano di Walt Disney Jin Kim. Una rivisitazione moderna e brillante di un grande classico delle favole: la storia di Biancaneve. In sala di registrazione con Baby K anche gli straordinari attori Pio & Amedeo, voci di due meravigliosi principi alle prese con una maledizione che li ha trasformati in buffissimi nani.

Ecco le parole della cantante: