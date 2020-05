Sultant'a mia, Rocco Hunt: il nuovo singolo esce il 3 giugno 2020

Di Alberto Graziola domenica 31 maggio 2020

Rocco Hunt, Sultant'a mia: significato canzone, testo e video

Fuori mercoledì 3 giugno “Sultant'a mia” (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Rocco Hunt, prodotto da Nazo.

Il brano, che nasce come regalo ai fan sui social da parte del rapper salernitano, ha sin da subito ricevuto un grande apprezzamento dai suoi follower, che lo hanno potuto ascoltare in anteprima. A grande richiesta, “SULTANT’A MIA” uscirà ufficialmente la prossima settimana ed è già disponibile in pre-save su questo link

Il singolo, ancora prima della sua release ufficiale, rappresenta un nuovo grande traguardo in un anno già ricco di successi per Rocco Hunt.

Ecco le parole del cantante che, nei mesi scorsi, ha pubblicato l'ultimo disco in studio, Libertà, entrato direttamente al primo posto nella classifica Fimi degli album più venduti in Italia: