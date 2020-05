Gigi, Questo sono io: ospiti, Rai Uno, cantanti e canzoni: da Claudio Baglioni a Marco Mengoni

Di Alberto Graziola sabato 30 maggio 2020

Gigi D'Alessio, Questo sono io, Rai Uno: ospiti, cantanti e anticipazioni

Una vera festa che, sabato 30 maggio, su Rai1 alle 21.30, farà cantare tutti gli italiani insieme ai grandi della musica che duetteranno con Gigi D’Alessio.

Una serata unica e imperdibile con “Gigi: questo sono io”. Una grande orchestra diretta dal maestro De Amicis, un coloratissimo balletto e tante canzoni che fanno parte della nostra vita, volti che c’erano e non ci sono più e debutti di giovani cantanti che oggi sono star mondiali.

Claudio Baglioni, Renato Zero, Massimo Ranieri, Lucio Dalla, Mario Biondi, Anna Tatangelo, Arisa, Marco Mengoni e tanti altri artisti, accompagnano Gigi D’alessio in questo evento musicale che unirà nuovamente tutta la famiglia davanti alla televisione per stare bene e divertirsi insieme.

Pochi minuti prima della serata, in replica, questa sera, 29 maggio 2020.