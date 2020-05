Lady Gaga, ecco tutti i singoli che hanno debuttato nella top ten della Billboard Hot 100

Di Alberto Graziola sabato 30 maggio 2020

In attesa di scoprire se "Rain on me" di Lady Gaga featuring Ariana Grande riuscirà a conquistare la vetta della Billboard Hot 100, scopriamo insieme -grazie a Chart data- quali singoli, nella carriera della cantante, sono riusciti a raggiungere le prime dieci posizioni della Billboard Hot 100.

Partiamo da "Just Dance", esordio boom di Lady Gaga, arrivato al primo posto nella top ten. Prima posizione ottenuta anche da altri grandi successi della popstar, come Poker Face, Born this way e Shallow (tratta dalla colonna sonora di A star is born dove era anche protagonista).

Secondo gradino per "Bad romance" (non ha mai toccato, ahimè, la vetta, seppure sia uno dei pezzi simbolo della cantante). Medaglia di bronzo per "Telephone" o "The Edge of glory".

Alla 4 posizione troviamo "Applause" (primo estratto da Artpop) e la ballad "Million Reasons".

Quinto gradino per "Stupid Love", il singolo che ha anticipato l'ultimo disco, Chromatica. Sempre quinti anche "Love Game" e " Alejandro"

Sesto posto per "Paparazzi" e "You and I". All'ottavo troviamo "Dope" e, infine, a chiudere la top ten è "Judas".