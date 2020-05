Santiago Bernabéu: la canzone del rapper tedesco Farid Bang con Gué Pequeno (Testo e Audio)

domenica 31 maggio 2020

Il testo e il video del singolo del rapper tedesco che vede la partecipazione di Gué Pequeno.

Farid Bang è un rapper tedesco di origini marocchine che, in Italia, è conosciuto soprattutto per aver collaborato con Gué Pequeno in President Rolly, una delle cinque tracce contenute in Gelida Estate, l'EP che il rapper milanese ha pubblicato la scorsa estate.

Gué Pequeno ha ricambiato il favore, duettando con Farid Bang in Santiago Bernabéu, canzone contenuta nell'ultimo album dell'artista tedesco, Genkidama, disponibile dal 29 maggio 2020. La canzone vede anche la partecipazione del rapper franco-algerino, Rim’K.

Santiago Bernabéu è entrata immediatamente tra le tendenze di YouTube in Italia. Nella sua strofa, Gué Pequeno rappa anche in tedesco ("Deutschland, vergiss nicht Italien 2006", trad. "Germania, non dimenticare l'Italia del 2006").

Di seguito, trovate il testo di Santiago Bernabéu; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Farid Bang feat. Gué Pequeno & Rim’K - Santiago Bernabéu: il testo

Da domingo a lunedì

Tu lo sai che resto G

Sono real come il Madrid

Resto real come il Madrid.

Farid Bang, schwarze Karte, roter Bentley

Ich trink' Cola-Jacky, damals tickte ich Coca-Baggys

Ich bezahle eine Frau für Sex, Sugar Daddy

Und hab' etwas auf der Zunge liegen, Oral Jelly

Deutscher Rap ist nur noch eine Rolex-Werbung

Es kommt drauf an, wer du bist und wo du herkommst

Mein Leben gleicht ei'm Gangster-Movie

Jeder von uns schießt, FC Banger Musik

Wenn ich meine Uzi zieh'

Denkst du, du wärst in Los Angeles

Und wenn die erste Kugel fliegt

Sieht man nur, wer schneller ist.

Da domingo a lunedì

Tu lo sai che resto G

Sono real come il Madrid

Resto real come il Madrid.

Da domingo a lunedì

Tu lo sai che resto G

Sono real come il Madrid

Resto real come il Madrid.

Oh, Madonna

Sono così il capo che parlo in terza persona

Come il Real scendo in campo, spendo tanto

Che sembra che vendo blanco

Timbro la tua bitch più del mio passaporto

Ti chiamo con la scheda che è intestata a un morto

Se sei nato quadrato fra non muori tondo

Tripla G, tu stai muto, tu non sei Mutombo

E lei vuole un sicario, nel vocabolario

L'AP brilla lampadario

Mi scopo la tua ex, la tua next

Deutschland, vergiss nicht Italien 2006.

Da domingo a lunedì

Tu lo sai che resto G

Sono real come il Madrid

Resto real come il Madrid.

Da domingo a lunedì

Tu lo sai che resto G

Sono real come il Madrid

Resto real come il Madrid.

Titré comme le Real Madrid,

fils de pute, j'ai d'la weed magique

Paraît qu'tu veux nous baiser, jamais de la vie

J'fais des queues de poisson, j'fais des 360

Et je fume du poison, j'suis sous l'effet des plantes

Sous mes pec', je cache un moteur de chez les Deutschland

Tu peux me balance mais tu n'peux pas me descendre

J'fais du beurre, des billets de toutes les couleurs

Et j'empile les centimes comme un youtubeur

La vie m'a tellement cogné que j'n'ai plus de douleurs

J'me lève de bonne heure, charbonneur.

Da domingo a lunedì

Tu lo sai che resto G

Sono real come il Madrid

Resto real come il Madrid.

Da domingo a lunedì

Tu lo sai che resto G

Sono real come il Madrid

Resto real come il Madrid.