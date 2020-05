Take That su Zoom: nostalgia anni '90 con la reunion virtuale della boyband (senza Jason Orange)

Di Alberto Graziola sabato 30 maggio 2020

I Take That in streaming su Zoom: la reunion ai tempi del Coronavirus

In collegamento dalle loro case, ieri sera, via Zoom, c'è stata l'attesa reunion virtuale dei Take That. E così, ecco ritrovati, su uno schermo, vicini ma lontani, Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen e Robbie Williams. Un grande assente è stato Jason Orange, il quinto membro del gruppo, che non ha partecipato alla chiacchierata ed esibizione dei cantanti. Un momento nostalgia anni '90 molto apprezzato dai fan, con brani come Shine e la hit evergreeen "Back for good".

L'assenza di Jason Orange è presto spiegata. Dopo essere stato parte della band sin dal suo inizio e anche parte del quartetto nel 2005, Jason ha cantato e contribuito a scrivere la discografia del gruppo. Ma dopo la pubblicazione del disco "Progress" nel 2010, il cantante ha ufficializzato la decisione di lasciare la band.