Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1: Snake Oil è il nuovo album di Diplo

Di Fabio Morasca sabato 30 maggio 2020

L'album country di Diplo.

Da venerdì 29 maggio 2020, è disponibile Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1: Snake Oil, l'album country di Diplo.

L'album è stato lanciato dal video di Dance With Me, canzone che vede la partecipazione di Thomas Rhett e di Young Thug, sesto estratto dall'album dopo Do Si Do, il singolo attualmente in rotazione radiofonica che vede la partecipazione di Blanco Brown, Heartless, singolo che vede la partecipazione di Morgan Wallen e di Julia Michaels, certificato doppio Platino negli Stati Uniti, Lonely, che vede la presenza dei Jonas Brothers, So Long, con Cam, e il remix di Old Town Road, singolo di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus, con il quale Diplo si è esibito durante l'edizione 2020 dei Grammy Awards.

Nell’album sono presenti anche altre collaborazioni. Tra gli altri, Diplo ha lavorato anche con Zac Brown, Danielle Bradbery, Noah Cyrus e Orville Peck.

Ricordiamo che Diplo, oltre ad aver fondato i Major Lazer nel 2008, fa anche parte del supergruppo LSD, che vede la presenza di Sia e di Labrinth. I tre artisti hanno recentemente pubblicato il loro primo album in studio intitolato semplicemente LSD.

Diplo fa anche parte dei Silk City, insieme a Mark Ronson. La loro Electricity, che vede la partecipazione di Dua Lipa, ha vinto un Grammy Award.

Di seguito, trovate la tracklist di Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1: Snake Oil.

Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1: Snake Oil - Tracklist

1. Intro feat. Orville Peck

2. So Long feat. Cam

3. Heartless feat. Morgan Wallen

4. Lonely with Jonas Brothers

5. Dance With Me feat. Thomas Rhett & Young Thug

6. Do Si Do feat. Blanco Brown

7. On Mine feat. Noah Cyrus

8. Real Life Stuff feat. Julia Michaels & Clever

9. Hometown feat. Zac Brown & Danielle Bradbery

10. Heartbreak feat. Ben Burgess

11. Heartless with Julia Michaels & Morgan Wallen

12. Old Town Road (Diplo Remix)