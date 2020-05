Babylon, Lady Gaga: lyrics, traduzione, audio

Di Alberto Graziola venerdì 29 maggio 2020

Babylon di Lady Gaga, lyrics, traduzione, audio

"Babylon" è la traccia di chiusura dell'edizione standard dell'album Chromatica di Lady Gaga. La traccia è intitolata all'antica città di Babilonia, che appare sia nella storia reale della civiltà della valle mesopotamica che nella Bibbia.

La demo del brano strumentale è stata inizialmente utilizzata per lo spot di debutto per il suo marchio di trucco Haus Laboratories.

La canzone incorpora campionature di "Los" di Ozio e la linea di basso di "Confusione" dei New Order.

In apertura post l'audio, qui sotto testo e traduzione.

Lady Gaga, Babylon, Lyrics

[Verse 1]

We only have the weekend

You can serve it to me, ancient-city style

We can party like it's B.C.

With a pretty sixteenth-century smile

[Pre-Chorus1]

It's the thing that you bring

That you bring, that you bring

Him, you and me

That's gossip

[Chorus2]

Strut it out, walk a mile

Serve it, ancient-city style

Talk it out, babble on

Battle for your life, Babylon

That's gossip, what you on?

Money don't talk, rip that song

Gossip, babble on

Battle for your life, Babylon

[Post-Chorus3]

Ba-Ba-Babylon

Gossip, gossip

Ba-Ba-Babylon (Battle for your life)

Gossip, gossip

Ba-Ba-Babylon

Gossip, gossip

Ba-Ba-Babylon

[Verse 2]

Body's moving like a sculpture (Ooh)

On the top of Tower of Babel tonight

We are climbing up to Heaven (Heaven)

Speaking languages in a BloodPop® moonlight

[Pre-Chorus1]

It's the thing that you bring

That you bring, that you bring

Him, you, and me

That's gossip (That's gossip)

[Chorus2]

Strut it out, walk a mile

Serve it, ancient-city style

Talk it out, babble on

Battle for your life, Babylon

That's gossip, what you on?

Money don't talk, rip that song

Gossip, babble on

Battle for your life, Babylon

[Post-Chorus3]

Ba-Ba-Babylon

Gossip, gossip

Ba-Ba-Babylon (Battle for your life)

Gossip, gossip

Ba-Ba-Babylon

Gossip, gossip

Ba-Ba-Babylon

Battle for your life, Babylon

[Chorus2]

Strut it out, walk a mile

Serve it, ancient-city style

Talk it out, babble on

Battle for your life, Babylon

That's gossip, what you on?

Money don't talk, rip that song

Gossip, babble on

Battle for your life, Babylon

[Outro8]

Strut it out, walk a mile

Serve it, ancient-city style

Talk it out, babble on

Battle for your life, Babylon

That's gossip, what you on?

Money don't talk, rip that song

Gossip, babble on

Battle for your life, Babylon

Lady Gaga, Babylon, Traduzione

Abbiamo solo il fine settimana

Me lo puoi servire, stile città antica

Possiamo festeggiare come se fosse a.C.

Con un bel sorriso del XVI secolo

È la cosa che porti

Che porti, che porti

Lui, io e te

Questo è pettegolezzo

Esci, cammina un miglio

Servilo, in stile antico

Dillo, chiacchierando

Battaglia per la tua vita, Babilonia

Sono pettegolezzi, che fai?

I soldi non parlano, copia quella canzone

Gossip, chiacchiere

Battaglia per la tua vita, Babilonia

ba-Ba-Babylon

Gossip, gossip

Ba-Ba-Babylon (Battaglia per la tua vita)

Gossip, gossip

Ba-Ba-Babylon

Gossip, gossip

Ba-Ba-Babylon

Il corpo si muove come una scultura (Ooh)

Stasera sulla cima della Torre di Babele

Stiamo salendo in Paradiso (Paradiso)

Lingue parlate alla luce della luna di BloodPop®

È la cosa che porti

Che porti, che porti

Lui, tu e io

È pettegolezzo (è pettegolezzo)

esci, cammina un miglio

Servilo, in stile antico

Dillo, chiacchierando

Battaglia per la tua vita, Babilonia

Sono pettegolezzi, che fai?

I soldi non parlano, strappano quella canzone

Gossip, chiacchiere

Battaglia per la tua vita, Babilonia

Ba-Ba-Babylon

Gossip, gossip

Ba-Ba-Babylon (Battaglia per la tua vita)

Gossip, gossip

Ba-Ba-Babylon

Gossip, gossip

Ba-Ba-Babylon

Battaglia per la tua vita, Babilonia

Esci, cammina un miglio

Servilo, in stile antico

Dillo, chiacchierando

Battaglia per la tua vita, Babilonia

Sono pettegolezzi, che fai?

I soldi non parlano, strappano quella canzone

Gossip, chiacchiere

Battaglia per la tua vita, Babilonia

Esci, cammina un miglio

Servilo, in stile antico

Dillo, chiacchierando

Battaglia per la tua vita, Babilonia

Sono pettegolezzi, che fai?

I soldi non parlano, strappano quella canzone

Gossip, chiacchiere

Battaglia per la tua vita, Babilonia