Andrea Nardinocchi: La stessa emozione è il nuovo album

Di Fabio Morasca venerdì 29 maggio 2020

Il terzo album di inediti di Andrea Nardinocchi.

Andrea Nardinocchi, il cantautore bolognese che, nel 2012, riuscì ad attirare l'attenzione di critica e pubblico con il singolo Un posto per me, è tornato con un nuovo album intitolato La stessa emozione, pubblicato su etichetta iCompany/Artist First.

Andrea Nardinocchi, assente dalle scene musicali sostanzialmente da cinque anni (nonostante negli ultimi anni, abbia pubblicato tre singoli, Sanremo Amore Scusa, Droga e Ridicolo, tutti contenuti nel nuovo album), ha presentato il nuovo lavoro con un post pubblicato sui vari social network:

Questo disco racchiude questi ultimi 3 anni nei miei trip. Spero possa colmare questo gap di comunicazione che ho creato nell'unico modo che conosco, per le persone che sanno della mia esistenza e ne hanno sentito la mancanza e per quelle che ancora non sanno che anche se ci sono e continuerò ad esserci, non voglio più fare la pop star.

Nardinocchi, che nel 2013 partecipò anche al Festival di Sanremo con la canzone Storia impossibile e che ha all'attivo anche due album pubblicati con una major, Il momento perfetto e Supereroe, pubblicati rispettivamente nel 2013 e nel 2015, che non ottennero il successo sperato, come dichiarato in un'intervista concessa a Rockol, aveva pronto questo disco da circa due anni. La pubblicazione delle nuove canzoni, scritte nel 2016 e nel 2017, però, non è avvenuta a causa di vicissitudini personali e professionali.

Di seguito, trovate la tracklist di La stessa emozione, album prodotto dai Mamakass.

Andrea Nardinocchi - La stessa emozione: la tracklist

Tutto perfetto – 2:54

Questa vita – 3:29

Quando ti ho visto – 3:42

Droga – 3:36

Ridicolo – 2:49

Sanremo amore scusa – 2:51

La stessa emozione – 3:37

Solo pensieri – 3:39

Sono sicuro – 3:36

Ti voglio bene