Ur So F**king Cool: il nuovo singolo di Tones and I (Testo, Traduzione e Video)

Di Fabio Morasca venerdì 29 maggio 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Tones and I.

A partire da oggi, 29 maggio 2020, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il nuovo singolo di Tones and I, la cantante australiana diventata famosa in tutto il mondo grazie alla hit Dance Monkey, che si intitola Ur So F**king Cool. Anche il video ufficiale, diretto da Nick Kozakis, Liam Kelly e dalla stessa Tones And I, è disponibile da oggi.

Tones and I, stando alle dichiarazioni ufficiali, ha scritto Ur So F**king Cool dopo essere stata ad una festa alla quale non si è divertita per niente: "Ho scritto questa canzone dopo essere stata ad una festa in cui ognuno pensava di essere il più figo. Ho pensato, me ne vado, questo posto è un m**da!".

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di Ur So F**king Cool; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video.

Tones and I - Ur So F**king Cool: il testo

Everyone's talkin' 'bout sex

Everyone's talkin' 'bout ex

Like no one really wants to find a genuine connect

Before they even look at you, they move on to the next

And I know that they say

Don't you worry, I'm the one

Then the very next day, they said they're done

And I don't want to listen to the shit you've spun

No, I don't want to listen to the shit you've spun.

Walk into a party, feelin' out of place

Everyone's too cool, everyone's too fake

I try to start a conversation but I can't seem to relate

Yo, I'm about to get an Uber.

'Cause you're so fucking cool

You're just way too fucking cool.

And I don't really care if you're king

And I don't really care for gold things

You'll be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling

But you're not fooling me

You're just a puppet on a string

Just a puppet on a string, oh

And they say, don't you worry, I'm the one

Then the very next day, they said they're done

And I don't want to listen to the shit you've spun

No, I don't want to listen to the shit you've spun.

Walk into a party, feelin' out of place

Everyone's too cool, everyone's too fake

I try to start a conversation but I can't seem to relate.

'Cause you're so fucking cool

You're just way too fucking cool

'Cause you're so fucking cool

Walk into a party, feelin' out of place

Everyone's too cool, everyone's too fake

Walk into a party, feelin' out of place

'Cause you're so fucking cool.

Where have all my friends gone

I seem to have lost them on my way

And now, their spots are filled with Ken dolls

That tell me that I have got to stay.

'Cause you're so fucking cool

You're just way too fucking cool

'Cause you're so fucking cool

Walk into a party, feelin' out of place

Everyone's too cool, everyone's too fake (You're just way too fucking cool)

Walk into a party, feelin' out of place

'Cause you're so fucking cool.

Tones and I - Ur So F**king Cool: la traduzione

Tutti parlano di sesso

Tutti parlano di ex

Come se nessuno volesse davvero trovare una connessione genuina

Prima ancora di guardarti, passano al prossimo

E so che dicono

Non ti preoccupare, sono l'unico

Quindi il giorno dopo, hanno detto di aver finito

E non voglio ascoltare la m*rda che hai fatto

No, non voglio ascoltare la m*rda che hai fatto.

Entri in una festa, sentendoti fuori posto

Tutti sono troppo fighi, tutti sono troppo falsi

Cerco di iniziare una conversazione ma non riesco a relazionarmi

Yo, sto per prendere un Uber.

Perché voi siete così fottutamente fighi

Siete semplicemente troppo fottutamente fighi.

E non mi interessa davvero se sei il re

E non mi interessano davvero le cose d'oro

Indicherai alcune ragazze e dirai, sì, abbiamo avuto un'avventura

Ma non mi stai prendendo in giro

Sei solo un burattino su una corda

Solo un burattino su una corda, oh

E loro dicono, non ti preoccupare, io sono l'unico

Quindi il giorno dopo, hanno detto di aver finito

E non voglio ascoltare la merda che hai fatto

No, non voglio ascoltare la merda che hai fatto.

Entri in una festa, sentendoti fuori posto

Tutti sono troppo fighi, tutti sono troppo falsi

Cerco di iniziare una conversazione ma non riesco a relazionarmi.

Perché siete così fottutamente fighi

Siete semplicemente troppo fottutamente fighi

Perché siete così fottutamente fighi

Entri in una festa, sentendoti fuori posto

Tutti sono troppo fighi, tutti sono troppo falsi

Entri in una festa, sentendoti fuori posto

Perché siete così fottutamente fighi.

Dove sono andati tutti i miei amici

Mi sembra di averli persi sulla mia strada

E ora, i loro posti sono pieni di bambole Ken

che mi dicono che devo restare.

Perché siete così fottutamente fighi

Siete semplicemente troppo fottutamente fighi

Perché siete così fottutamente fighi

Entri in una festa, sentendoti fuori posto

Tutti sono troppo fighi, tutti sono troppo falsi

Entri in una festa, sentendoti fuori posto

Perché siete così fottutamente fighi.