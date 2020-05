Babylon di Lady Gaga è simile a Vogue di Madonna? Vota il sondaggio

Di Alberto Graziola venerdì 29 maggio 2020

Babylon è simile a Vogue? Si ricrea il caso Lady Gaga e Madonna

Ci risiamo.

Oggi è uscito il nuovo disco di Lady Gaga, Chromatica, anticipato dai due singoli "Stupid Love" e "Rain on me" con il featuring di Ariana Grande.

Con l'ascolto del disco intero, ecco nascere un altro "caso" che vede al centro la traccia "Babylon". Secondo alcuni fan, il pezzo ricorderebbe molto "Vogue", celebre hit di Madonna.

E la mente torna automaticamente al periodo con le accuse su "Born this way", giudicato troppo simile a "Express yourself".

Cliccate qui per ascoltare Babylon, qua per Vogue. Che ne pensate?

Via | ShowBiz411